Pécs elfeledett büszkesége: István-akna elkeserítő látványt nyújt most

Baranya vármegye gazdasági életét hosszú éveken keresztül a bányászat határozta meg. Ám a rendszerváltást követően a bányák többségét bezárták a vármegyében is, a létesítmények állapota egyre inkább leromlott, és a környező lakások is egyre rosszabb állapotba kerültek. István-akna is erre a sorsra jutott.

István-akna dicsősége mára már a múltté

Fotó: Löffler Péter

„István-akna: elhagyott, leromlott ipari épületek, családi házak váltakoznak az út mentén, melynek végén, az erdő tövében néhány rossz állagú tömbház áll,benne önkormányzati lakások. Az évtizedek óta semmiféle felújítást nem látott kisméretű lakásokban átlagban hatan-heten élnek. Villany, víz van, mondja az egyik lakó, de fával fűtenek,sötétedéskor pedig nem szívesen mennek ki, mert nem biztonságos. A helyzet mindeddig reménytelennek tűnt.” – áll a Dunántúli Napló 2005. májusi cikkében. Sajnos a cikk akár ma is megállná a helyét, a városrész helyzete nem sokat változott az elmúlt 20 évben, sőt. Omladozó épületek, gazos területek és kilátástalan hétköznapok fogadják az arra járót.

A Szent István-aknát 1925. április 26-én adták át, erről a közelmúltban az Index is megemlékezett egy cikkben. Ahogy írták: a nagyszabású esemény nemcsak helyi, hanem országos szinten is kiemelkedő volt, hiszen a kor egyik legmodernebb bányaüzeme jött létre Pécs határában, amely az ország akkori ipari csúcstechnológiáját és egyben az ipari építészet egyik legkiemelkedőbb darabját képviselte.

Amikor még működött a szénbánya, 1985-ben

Fotó: Laufer László

István-akna napjainkban

Az elmúlt hónapokban több alkalommal írtunk hírportálunkon is a városrészt érintő problémákról. Legutóbb például arról, hogy a bányatelep továbbra is őrizetlen, alkalmi túrázók, fotósok és urbexesek járják, a veszélyesség ellenére. Korábban pedig helyszíni riportunkban mutattuk be, hogy az élet-, baleset- és fertőzésveszélyes lakásokban közel nyolcvan ember él. A bányák bezárásával legtöbben elhagyták István-aknát, a lakásokba aztán szegényebb sorsúak költöztek be.

Az elhagyatott épületegyüttes

Fotó: Löffler Péter

A valaha tehát büszkeségnek számító akna ma már csak lenyomata egy letűnt korszaknak. Bár időről-időre felmerül a terület rehabilitációjának gondolata, eddig minden próbálkozás elakadt.