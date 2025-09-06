Jó, ha tudjuk: az áruházi akciókkal nem lehet trükközni!

Az akciókkal átverik a vásárlókat – panaszolták többen is a Postabontásban. Az árak feltüntetése se mindig egyértelmű, és gyakori, hogy az akciós termék nem kapható, mert alig volt belőle készleten. Ezek a leggyakoribb kifogások.

A jövőben fokozott ellenőrzések várhatók – a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint folyamatosan vizsgálják az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírás betartását, a hagyományos boltokban és az online kereskedelemben egyaránt. Fokozott ellenőrzésekre kerül sor a szokásos őszi kuponnapokon, valamint a Black Friday kedvezményekhez és a karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan.

A hatóság kiemeli, hogy az úgynevezett „30 napos szabály” értelmében a fogyasztókat nem elegendő az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatni, az akció mértékét is ahhoz – vagyis az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához – kell viszonyítani. Mindemellett az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni.