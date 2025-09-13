Jó hír! Új bölcsőde nyílik Pécstől nem messze

A felhívásban kiemelték: örömmel fogadnak minden olyan jó állapotú, de már nem használt kültéri és beltéri játékot, amelyek hozzájárulhatnak a gyerekek mindennapi öröméhez. Ilyen lehet például egy műanyag csúszda, homokozó vagy más udvari játék, de a beltéri játékok mellett kemény lapú mesekönyvek is nagy segítséget jelentenének.

A felajánlásokat az önkormányzatnál lehet leadni. A község vezetősége, valamint az intézmény dolgozói bíznak benne, hogy a közösség összefogásával még barátságosabbá tehetik az újonnan induló bölcsőde mindennapjait.