szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthonos és vidám

3 órája

Jó hír! Új bölcsőde nyílik Pécstől nem messze

Címkék#gyerek#mesekönyv#Pécs#csúszda#bölcsőde

Október 1-jén megnyitja kapuit a bölcsőde Olasz községben – jelentette be az önkormányzat a település közösségi oldalán. Az intézmény célja, hogy a legkisebbek számára biztonságos, otthonos és vidám környezetet biztosítson.

Tóth Viktória
Jó hír! Új bölcsőde nyílik Pécstől nem messze

A felhívásban kiemelték: örömmel fogadnak minden olyan jó állapotú, de már nem használt kültéri és beltéri játékot, amelyek hozzájárulhatnak a gyerekek mindennapi öröméhez. Ilyen lehet például egy műanyag csúszda, homokozó vagy más udvari játék, de a beltéri játékok mellett kemény lapú mesekönyvek is nagy segítséget jelentenének.

A felajánlásokat az önkormányzatnál lehet leadni. A község vezetősége, valamint az intézmény dolgozói bíznak benne, hogy a közösség összefogásával még barátságosabbá tehetik az újonnan induló bölcsőde mindennapjait.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu