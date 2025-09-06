szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonattal egyszerűbb!

1 órája

Jöhet egy kis utószezonozás Horvátországban? Van egy meglepő ajánlatunk, döbbenetesen olcsón!

Címkék#strand#Split#Budapest#vacsora#naplemente#közlemény

A MÁV legfrissebb közleménye szerint idén már közel 10 ezren választották a tengerparti nyaralásukhoz az Adria InterCity vonatot. Most szeptember 15-ig last minute árakon biztosítanak eljutási lehetőséget Splitbe.

Bama.hu
Jöhet egy kis utószezonozás Horvátországban? Van egy meglepő ajánlatunk, döbbenetesen olcsón!

A közlemény szerint a vonat 19:01-kor indul Budapest-Kelenföldről. A vonat Splitbe másnap reggel 9:39-kor érkezik, visszafelé pedig 17:43-kor indul, mely az évezredes belváros és a strandok közelségével nagyszerű lehetőséget ad akár egy költségtakarékos, de tartalmas egynapos kikapcsolódásra is. 

Split belvárosa között átszállás nélkül, éjszaka közlekedik, szeptemberben heti 2-3 alkalommal. A hosszúnak hangzó út kellemesen és tartalmasan telik: jó vacsora az étkezőkocsiban a balatoni naplemente látványával kísérve, pihentető alvás a háló- vagy fekvőhelyes fülkékben.

A legolcsóbb jegyek már 47 eurótól, azaz 18.800 forintért elérhetők.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu