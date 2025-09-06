Jöhet egy kis utószezonozás Horvátországban? Van egy meglepő ajánlatunk, döbbenetesen olcsón!

A közlemény szerint a vonat 19:01-kor indul Budapest-Kelenföldről. A vonat Splitbe másnap reggel 9:39-kor érkezik, visszafelé pedig 17:43-kor indul, mely az évezredes belváros és a strandok közelségével nagyszerű lehetőséget ad akár egy költségtakarékos, de tartalmas egynapos kikapcsolódásra is.

Split belvárosa között átszállás nélkül, éjszaka közlekedik, szeptemberben heti 2-3 alkalommal. A hosszúnak hangzó út kellemesen és tartalmasan telik: jó vacsora az étkezőkocsiban a balatoni naplemente látványával kísérve, pihentető alvás a háló- vagy fekvőhelyes fülkékben.

A legolcsóbb jegyek már 47 eurótól, azaz 18.800 forintért elérhetők.