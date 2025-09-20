1 órája
Jön a Kutatók Éjszakája, a gyógyszergyártóhoz is ellátogathatunk
A részvétel ingyenes, a jelentkezés elindult.
Országszerte színes programokkal készülnek a Kutatók Éjszakáján.
Forrás: MW
Fotó: Török János
Idén is megrendezik a Kutatók Éjszakáját, amelynek célja, hogy közelebb hozza a tudomány világát a nagyközönséghez. A látogatók interaktív bemutatókon, látványos kémiai és biológiai kísérleteken keresztül fedezhetik fel a tudomány izgalmas és olykor meglepő jelenségeit. A program minden korosztálynak szórakoztató és tanulságos élményt ígér.
A rendezvénysorozathoz a pécsváradi Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft. is csatlakozik, amely több mint harminc éve magyar tulajdonban működő gyógyszergyártó vállalat. A cég nemcsak innovatív készítményeivel járul hozzá az egészségmegőrzéshez, hanem elkötelezett a tudományos ismeretterjesztés és a közösségépítés mellett is. Fontos számukra, hogy a fiatal generációk is inspirációt merítsenek a kutatás világából. A gyárlátogatásra szeptember 26-án, 18 órától lesz lehetőség.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció 2025. szeptember 12-én, éjfélkor indul a szervezők által megadott linken.