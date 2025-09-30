szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az év egyik legjobban várt eseménye

30 perce

Jön a Pécsváradi Leányvásár, itt vannak a részletek

Címkék#kézműves#Kossuth utca#Pécsváradi Leányvásár#hagyomány#fesztivál#népviselet

A szervezők célja, hogy a Pécsváradi Leányvásár visszataláljon legszebb gyökereihez és országos összevetésben is egyedi, színvonalas, valódi értékeket hordozó közösségi esemény legyen.

Tóth Dávid
Jön a Pécsváradi Leányvásár, itt vannak a részletek

Újra jön a Pécsváradi Leányvásár.

Forrás: MW

Fotó: Kovács Liliána

Október 10. és 12. között rendezik meg a több mint 300 éves hagyományokra épülő Pécsváradi Leányvásárt, amely idén is a város szívében, a Szentháromság téren, a Kossuth utcán és az Európa téren várja a látogatókat. 

Pécsváradi Leányvásár 2025

A háromnapos fesztiválon népviseletbe öltözött sokadalom, népdalverseny, néptáncbemutatók, kézműves vásár és gazdag kulturális programok elevenítik fel a hagyományokat. Esténként koncertek és utcabálok gondoskodnak a jókedvről: fellép többek között a Halott Pénz, a Bohemian Betyars, a Muzsikás Együttes és a CimbaliBand is. Vasárnap közösségi össztánc, a „karikázó” zárja a rendezvényt. 

A helyiek lakcímkártyával ingyen vehetnek részt a programokon, a belépők elővételben is elérhetők. További részletek a település honlapján érhetőek el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu