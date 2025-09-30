Jön a Pécsváradi Leányvásár, itt vannak a részletek

Október 10. és 12. között rendezik meg a több mint 300 éves hagyományokra épülő Pécsváradi Leányvásárt, amely idén is a város szívében, a Szentháromság téren, a Kossuth utcán és az Európa téren várja a látogatókat.

Pécsváradi Leányvásár 2025

A háromnapos fesztiválon népviseletbe öltözött sokadalom, népdalverseny, néptáncbemutatók, kézműves vásár és gazdag kulturális programok elevenítik fel a hagyományokat. Esténként koncertek és utcabálok gondoskodnak a jókedvről: fellép többek között a Halott Pénz, a Bohemian Betyars, a Muzsikás Együttes és a CimbaliBand is. Vasárnap közösségi össztánc, a „karikázó” zárja a rendezvényt.

A helyiek lakcímkártyával ingyen vehetnek részt a programokon, a belépők elővételben is elérhetők. További részletek a település honlapján érhetőek el.