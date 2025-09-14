szeptember 14., vasárnap

Batyus bál

2 órája

Jótékonykodnak a szórakozás mellett Sásdon

Jusztin Levente

Október 4-én ismét összegyűlhet a közösség egy jó hangulatú estére Sásdon: jótékonysági batyus bálra várják az érdeklődőket a Sásdi ÁMK Közösségi Házába. A rendezvényt az óvoda és a bölcsőde szülői munkaközössége szervezi, a talpalávalót pedig a The Connector zenekar szolgáltatja 21:30-tól egészen hajnal fél négyig. 

A bevétellel a helyi intézményeket támogatják, így a szórakozás mellett nemes cél is vezérli a mulatságot. A belépő elővételben 4000 forint, a helyszínen 4500 forint. Jegyek kaphatók a Nemzeti Dohányboltban, valamint az óvoda és bölcsőde munkatársainál.
 

 

