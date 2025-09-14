Jótékonykodnak a szórakozás mellett Sásdon

Október 4-én ismét összegyűlhet a közösség egy jó hangulatú estére Sásdon: jótékonysági batyus bálra várják az érdeklődőket a Sásdi ÁMK Közösségi Házába. A rendezvényt az óvoda és a bölcsőde szülői munkaközössége szervezi, a talpalávalót pedig a The Connector zenekar szolgáltatja 21:30-tól egészen hajnal fél négyig.