1 órája
Kékbe borult a város főtere – ismét futva támogatták a rákbeteg gyerekek gyógyítását (GALÉRIA)
Kékbe borult szeptember 13-án délelőtt Pécs belvárosa. A hagyományos jótékonysági futást idén is hatalmas érdeklődés övezte.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is megrendezte a rákbeteg gyerekek gyógyítását támogató jótékonysági futást a Pécsi Tudományegyetem - szeptember 13-án szombaton délelőtt a Széchenyi térről startolt a mezőny, egy közös, zenés, jó hangulatú bemelegítést követően, hogy a belvárost körbeölelő 2,6 kilométeres távot megtegyék. Futás, kocogás, séta - minden megengedett volt. Idén is voltak, akik babakocsival, mások kutyával érkeztek, és futottak.
A jótékonysági futás során befolyt összeget a rákbeteg gyerekek gyógyításának támogatására fordítják
A „Fuss a rákgyógyításért!” nevet viselő jótékonysági rendezvényen befolyt támogatási összegek idén is teljes egészében az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közalapítványt segítik. A program idei újdonsága hogy a PTE Kék Zóna Egészségnapot is a jótékonysági futással egy napon tartották - különféle szűrésekkel, tanácsadásokkal, ügyességi játékokkal, bemutatókkal várták az érdeklődőket a délelőtt folyamán Pécs főterén. A programok között újraélesztés- és eséstechnikai bemutatók, valamint közlekedésbiztonsági játékok is szerepeltek.
Az életért futott PécsFotók: Löffler Péter
A jótékonysági futáson résztvevők a korábbi évek hagyományainak megfelelően köszönőajándékot is kaptak - a 2025-ös köszönőpóló viselői 50 százalék kedvezménnyel látogathatják a futás napján a Pécsi Állatkertet, a Mecsextrém Parkot.