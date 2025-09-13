Kékbe borult a város főtere – ismét futva támogatták a rákbeteg gyerekek gyógyítását (GALÉRIA)

A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is megrendezte a rákbeteg gyerekek gyógyítását támogató jótékonysági futást a Pécsi Tudományegyetem - szeptember 13-án szombaton délelőtt a Széchenyi térről startolt a mezőny, egy közös, zenés, jó hangulatú bemelegítést követően, hogy a belvárost körbeölelő 2,6 kilométeres távot megtegyék. Futás, kocogás, séta - minden megengedett volt. Idén is voltak, akik babakocsival, mások kutyával érkeztek, és futottak.

Idén is sokan vették részt a hagyományos a belvárosi jótékonysági futáson

A jótékonysági futás során befolyt összeget a rákbeteg gyerekek gyógyításának támogatására fordítják

A „Fuss a rákgyógyításért!” nevet viselő jótékonysági rendezvényen befolyt támogatási összegek idén is teljes egészében az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közalapítványt segítik. A program idei újdonsága hogy a PTE Kék Zóna Egészségnapot is a jótékonysági futással egy napon tartották - különféle szűrésekkel, tanácsadásokkal, ügyességi játékokkal, bemutatókkal várták az érdeklődőket a délelőtt folyamán Pécs főterén. A programok között újraélesztés- és eséstechnikai bemutatók, valamint közlekedésbiztonsági játékok is szerepeltek.