Nemes kezdeményezés

1 órája

Jótékonysági gyermeknapot rendeznek Nemes Marci támogatására a vásárcsarnokban

A pécsi vásárcsarnok bérlői közösségének egy része jótékonysági gyermeknapot szervez szeptember 13-án, amelyre szeretettel várnak mindenkit - közölte az agora a közösségi oldalán.

Bama.hu

Az akció Nemes Marci, egy Duchenne-féle izomsorvadással küzdő, ötéves kisfiú gyógykezelését támogatja. Mint ismert, Marci egyedüli esélye az Európán kívül elérhető, több mint egymilliárd forintba kerülő génterápia.

 

