Nemes kezdeményezés
1 órája
Jótékonysági gyermeknapot rendeznek Nemes Marci támogatására a vásárcsarnokban
A pécsi vásárcsarnok bérlői közösségének egy része jótékonysági gyermeknapot szervez szeptember 13-án, amelyre szeretettel várnak mindenkit - közölte az agora a közösségi oldalán.
Az akció Nemes Marci, egy Duchenne-féle izomsorvadással küzdő, ötéves kisfiú gyógykezelését támogatja. Mint ismert, Marci egyedüli esélye az Európán kívül elérhető, több mint egymilliárd forintba kerülő génterápia.
