2 órája
Kapu Tibor, a legújabb magyar űrhajós Pécsen járt – beavatott a kulisszatitkokba! – (GALÉRIA+VIDEÓ)
Űrhajósélményekkel telt meg szeptember 8-án a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, ahol iskolások és felnőttek hallhatták a világűr mindennapjainak kulisszatitkait. Kapu Tibor, a HUNOR-program magyar kutatóűrhajósa első kézből mesélt a Nemzetközi Űrállomáson átélt 18 napjáról.
Rengeteg kisiskolás gyűlt össze szeptember 8-án a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának aulájában, ahol hatalmas érdeklődés mellett tartott előadást Kapu Tibor, a HUNOR-program kutatóűrhajósa és társa, Cserényi Gyula. Az eseményen a résztvevők nemcsak az űrutazás mindennapjaiba nyerhettek betekintést, hanem közvetlenül kérdezhettek is a magyar űrkutatás két meghatározó szereplőjétől. A beszélgetést dr. Schlégl Ádám, a PTE egykori hallgatója és jelenlegi ortopéd szakorvos moderálta, aki maga is a HUNOR-program űrhajósjelöltje volt. A program délelőtt az iskoláscsoportokat várta, délután pedig a felnőttek tölthették meg a Romhányi György Aulát.
Hatalmas élményekről számoltak be Kapu Tiborék
Kapu Tibor és Cserényi Gyula részletesen beszéltek a felkészülésről, a kiképzés nehézségeiről és élményeiről. A túlélőkiképzéstől a centrifugás teszteken át a hosszú izolációig számos kihívást kellett teljesíteniük, mielőtt az Axiom-4 küldetésben részt vehettek. Kapu kiemelte: a felbocsátás élménye leírhatatlan, a centrifugában átélt hatások sem készíthetik fel teljesen arra a katartikus pillanatra, amikor a rakéta valóban felemelkedik.
Az űrállomáson töltött mindennapokról szólva az űrhajós elárulta: a súlytalansághoz és a lebegéshez három-négy nap alatt lehet hozzászokni, a közlekedést a transzláció – azaz a lebegéssel való eljutás – teszi különlegessé. Az étkezésekhez kanalat használtak, az ételek állaga általában „szmötyis” volt, ráadásul sótlan, de a választék így is bőségesnek bizonyult. Kapu kedvence a menüből az angolna lett.
Az alvás az űrben meglepően kényelmesnek bizonyult: a kutatóűrhajós szerint a hálózsákban, gumipókokkal kifeszítve olyan érzés pihenni, mintha a legtökéletesebb matracon feküdne az ember. A személyes higiéniát és a mosdóhasználatot speciális eszközök tették lehetővé, a fogmosás során például Kapu egyszerűen lenyelte a fogkrémet, hogy takarékoskodjon a vízzel.
A fenti látványról, az összefogásról és az emberi kapcsolatokról is szó esett
Szabadidő gyakorlatilag nem volt, mivel feladatot kaptak bőven. Legjobban a családja és édesanyja főztje hiányzott neki az űrből: a rántott hús, a húsleves és a töltött káposzta ízei maradtak a legélénkebben emlékezetében.
A Nemzetközi Űrállomás kupolájából először lenyűgöző élmény volt a Föld látványa – sokkal színesebbnek és fényesebbnek tűnt, mint ahogy korábban elképzelte. A kutatások mellett gyakran technikai problémákat is meg kellett oldaniuk, amelyekhez nemzetközi összefogásra volt szükség a houstoni irányítóközponttól egészen az európai partnerekig.
Kapu Tibor szenzációs beszámolót tartott a pécsi diákoknak a PTE-ÁOK-ánFotók: Löffler Péter
A közönség számára inspiráló üzenetekkel zárult az esemény: Cserényi Gyula arra biztatta a fiatalokat, hogy bármihez is van kedvük, próbálják meg és ne adják fel a nehézségek ellenére sem. Kapu Tibor pedig hangsúlyozta: mindenki higgyen önmagában, használja ki a kínálkozó lehetőségeket, és értékelje az emberi kapcsolatokat, hiszen azok jelentik az igazi támaszt a legnehezebb időkben is.