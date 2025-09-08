Kapu Tibor, a legújabb magyar űrhajós Pécsen járt – beavatott a kulisszatitkokba! – (GALÉRIA+VIDEÓ)

Rengeteg kisiskolás gyűlt össze szeptember 8-án a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának aulájában, ahol hatalmas érdeklődés mellett tartott előadást Kapu Tibor, a HUNOR-program kutatóűrhajósa és társa, Cserényi Gyula. Az eseményen a résztvevők nemcsak az űrutazás mindennapjaiba nyerhettek betekintést, hanem közvetlenül kérdezhettek is a magyar űrkutatás két meghatározó szereplőjétől. A beszélgetést dr. Schlégl Ádám, a PTE egykori hallgatója és jelenlegi ortopéd szakorvos moderálta, aki maga is a HUNOR-program űrhajósjelöltje volt. A program délelőtt az iskoláscsoportokat várta, délután pedig a felnőttek tölthették meg a Romhányi György Aulát.

Kapu Tibor és Cserényi Gyula is rengeteget tudott mesélni a pécsi gyermekeknek. Fotó: Löffler Péter

Hatalmas élményekről számoltak be Kapu Tiborék

Kapu Tibor és Cserényi Gyula részletesen beszéltek a felkészülésről, a kiképzés nehézségeiről és élményeiről. A túlélőkiképzéstől a centrifugás teszteken át a hosszú izolációig számos kihívást kellett teljesíteniük, mielőtt az Axiom-4 küldetésben részt vehettek. Kapu kiemelte: a felbocsátás élménye leírhatatlan, a centrifugában átélt hatások sem készíthetik fel teljesen arra a katartikus pillanatra, amikor a rakéta valóban felemelkedik.

Az űrállomáson töltött mindennapokról szólva az űrhajós elárulta: a súlytalansághoz és a lebegéshez három-négy nap alatt lehet hozzászokni, a közlekedést a transzláció – azaz a lebegéssel való eljutás – teszi különlegessé. Az étkezésekhez kanalat használtak, az ételek állaga általában „szmötyis” volt, ráadásul sótlan, de a választék így is bőségesnek bizonyult. Kapu kedvence a menüből az angolna lett.

A Nemzetközi Űrállomáson szerzett élményekről számolt be Kapu Tibor . Fotó: Löffler Péter

Az alvás az űrben meglepően kényelmesnek bizonyult: a kutatóűrhajós szerint a hálózsákban, gumipókokkal kifeszítve olyan érzés pihenni, mintha a legtökéletesebb matracon feküdne az ember. A személyes higiéniát és a mosdóhasználatot speciális eszközök tették lehetővé, a fogmosás során például Kapu egyszerűen lenyelte a fogkrémet, hogy takarékoskodjon a vízzel.