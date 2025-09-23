szeptember 23., kedd

Két vendégét keresi a baranyai vendéglátóhely – de nem azért, amire gondolnál!

Roppant szimpatikus lépésre szánta el magát a szigetvári kávézó, miután kiderült, hogy rossz számlát állítottak ki.

Bama.hu
Két vendégét keresi a baranyai vendéglátóhely – de nem azért, amire gondolnál!

Szigetvár kedvelt kávézója remek gesztust tett két vendég felé.

Forrás: Google Maps

Ritkaság számba megy, hogy valaki nyíltan felvállalja, hogy hibázott: a szigetvári Fekete Bárány vendéglátóhely a Facebook-oldalán posztolt, mert véletlenül rossz számlát állított ki egy fogyasztó párnak, és szeretnék kárpótolni őket a hiba miatt. 

A baranyai kávézó észrevette a hibát, keresik a túlfizető párt

Kedves vendégeink. Ma délután 3 és fél 4 között volt egy pár, akik két db Affogatót ittak, aminek az értéke 2400 Ft. Sajnos egy másik asztal számláját kapták meg, így túlfizetés történt. A különbözet 3600 Ft. Ha magatokra ismertek, kérlek, írjatok üzenetet, és vagy személyesen itt az üzletben visszaadjuk készpénzben, vagy ha nem helyiek vagytok, visszautaljuk. Elnézést kérünk a kellemetlenség miatt. 

Fekete Bárány team

Nemes gesztus, mi pedig reméljük, hogy sikerül megtalálni a pórul járt vendégeket.

 

