Jó kezdeményezés

2 órája

Visszaváltható palackokkal lehet támogatni a kegyhely megújulását

Címkék#főbejárat#templomgondnok#kapuoszlop#adomány#költség

A visszaváltható palackok adományként is sokat jelentenek. A máriakéméndi kegyhely felújításának és fenntartásának költségeit is lehet ily módon támogatni.

Wald Kata

Visszaváltható palackokkal is lehet segíteni a máriakéméndi kegyhely fenntartását és felújítását - idén elterjedt a híre annak hogy ha a kegyhelyre érkezők és a szállóvendégek  a helyszínen hagyják üres palackjaikat, akkor azokat visszaváltva némi kis bevételhez jut a kegyhely, ami segít a fenntartási költségek fedezésében. Biki Endre templomgondnok beszámolója szerint egyre jellemzőbb, hogy a templomba betérők, vagy a máriakéméndi hívek is hoznak palackokat. Sőt, arra is volt példa nemrég, hogy egy kisteherautó állt meg a templom előtt, és két hatalmas zsák palackot hozott, amit az egyik szomszédos településen gyűjtöttek össze - az adomány értéke megközelítette a tízezer forintot. 

kegyhely palack
A máriakéméndi kegyhely fenntartásának és felújításának költségei visszaváltható palackokkal is támogathatók.

A máriakéméndi kegyhely megújulása folyamatos 

A máriakéméndi kegyhely megújulása folyamatos -  aktuálisan a kerítés északi és belső kapuoszlopai szépülnek. A templomgondnok beszámolója szerint három éve a nyugati főbejárat kapuoszlopai újultak meg, nemrég pedig megkezdődött az északi főkapu oszlopainak renoválása, mert állapotuk kritikussá, omlásveszélyessé vált. A belső udvarban is folytatódott a korábban elmaradt kapuoszlopok javítása. Ha elkészült a teljes vakolás, festést is kapnak az oszlopok, és tetejükre visszakerültek az eredetivel megegyező díszgömbök. A kapuoszlopok helyreállításának költségét a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör finanszírozta.

 

 

 

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
