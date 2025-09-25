Visszaváltható palackokkal lehet támogatni a kegyhely megújulását

Visszaváltható palackokkal is lehet segíteni a máriakéméndi kegyhely fenntartását és felújítását - idén elterjedt a híre annak hogy ha a kegyhelyre érkezők és a szállóvendégek a helyszínen hagyják üres palackjaikat, akkor azokat visszaváltva némi kis bevételhez jut a kegyhely, ami segít a fenntartási költségek fedezésében. Biki Endre templomgondnok beszámolója szerint egyre jellemzőbb, hogy a templomba betérők, vagy a máriakéméndi hívek is hoznak palackokat. Sőt, arra is volt példa nemrég, hogy egy kisteherautó állt meg a templom előtt, és két hatalmas zsák palackot hozott, amit az egyik szomszédos településen gyűjtöttek össze - az adomány értéke megközelítette a tízezer forintot.

A máriakéméndi kegyhely fenntartásának és felújításának költségei visszaváltható palackokkal is támogathatók.

A máriakéméndi kegyhely megújulása folyamatos

A máriakéméndi kegyhely megújulása folyamatos - aktuálisan a kerítés északi és belső kapuoszlopai szépülnek. A templomgondnok beszámolója szerint három éve a nyugati főbejárat kapuoszlopai újultak meg, nemrég pedig megkezdődött az északi főkapu oszlopainak renoválása, mert állapotuk kritikussá, omlásveszélyessé vált. A belső udvarban is folytatódott a korábban elmaradt kapuoszlopok javítása. Ha elkészült a teljes vakolás, festést is kapnak az oszlopok, és tetejükre visszakerültek az eredetivel megegyező díszgömbök. A kapuoszlopok helyreállításának költségét a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör finanszírozta.