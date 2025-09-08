2 órája
Az egészséget állítja a fókuszba az egyetem – a Kék Zóna a példakép
Egészségesebb, aktívabb és fenntarthatóbb mindennapok az egyetemen - ezeket a célokat tűzte ki Pécsi Tudományegyetem (PTE) új, integrált, egyetemközpontú kezdeményezése, a Kék Zóna Program. Nyitórendezvényét, a Kék Zóna Egészségnapot a hagyományos "Fuss a Rákgyógyításért! jótékonysági akcióval egy időben, szeptember 13-án tarják Pécs belvárosában. A részletekről Prof. Dr. Betlehem Józsefet, a PTE általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettesét kérdeztük.
– Miért épp Kék Zóna Program?
– A program nevét a világ azon régióiról kapta, ahol az emberek hosszú és egészséges életet élnek. Ezeket a helyeket nevezzük kék zónáknak. A cél, hogy ezt a szemléletet intézményi valósággá fordítva az egyetem egy olyan támogató rendszert alakítson ki, amely mindenki számára elérhető, inspiráló lehetőségeket kínál: a közösségi sporteseményektől és mentális támogatástól kezdve a fenntartható, emberléptékű campus kialakításáig.
– Mi indokolja egy ilyen program szükségességét?
– Korábban is voltak a PTE-nek kisebb egészség- és sportprojektjei, amelyek a hallgatói és dolgozói közösség jóllétét támogatták. A Kék Zóna Program ezekre a jógagyakorlatokra épít, láthatóbbá teszi a már működő kezdeményezéseket és hosszú távú koordinációt biztosít az egészségfejlesztésben. A program egyben válasz az egyetemi kihívásokra, mint például a stressz, a mozgáshiány, a nem tudatos táplálkozás, vagy a közösségi elidegenedés.
– A mindennapokban hogyan fog kinézni a Kék Zóna Program?
– Nyáron lezajlott egy egészségkutatás a dolgozók körében, a hallgatói közösséget hasonló vizsgálat keretében ősszel szeretnénk feltérképezni. A felmérésből jól látható az egyetemi polgárok igénye arra, hogy az egyetem intenzívebben foglalkozzon a témával, mivel az egészség sokaknak fontos kérdés. A cél, hogy egy átfogó, hosszú távon fenntartható, a közösség igényeire reagáló program jöjjön létre. Egyetemi futóklubok, mozgásközpontú kollégiumi programok, stresszkezelő workshopok, szűrőnapok, célzott közösségek krónikus betegséggel élők számára, campus zöldítési programok - többek közt ilyen kezdeményezésekkel találkozhatnak majd az egyetem dolgozói és hallgatói a Kék Zóna Program részeként. A hatékonyságot is mérjük, ebben részvételi adatok, elégedettségi mutatók nyújtanak majd támpontokat. A cél, hogy a program hatásai a rövid távú jó közérzettől a hosszú távú egészséges életmódig, a betegségek megelőzéséig és a rehabilitációs támogatásig terjedjenek. És fontos, hogy a Kék Zóna Program nem csak az egyetemre fókuszál: a helyi közösség és partnerek bevonása is a stratégia része, így az intézmény példaértékű szerepet tölthet be a régióban.
A Kék Zóna Egészségnapot a jótékonysági futással együtt tartják
- A program nyitórendezvényén, a Kék Zóna Egészségnapon szeptember 13-án mi várja az érdeklődőket?
- Szeptember 13-án a Széchenyi téren egyszerre két fontos kezdeményezés találkozik: az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő "Fuss a Rákgyógyításért!" jótékonysági futás, amely ezúttal is, mint a korábbi években, a daganatos beteg gyermekek gyógyulását segíti, illetve a debütáló PTE Kék Zóna Egészségnap, amelynek középpontjában az egészségmegőrzés és a megelőzés áll. Színes programok, interaktív standok mutatják be játékos formában a sport, a megelőzés, a biztonság, az egészséges életmód fontosságát. Szűrések, tanácsadások is elérhetők lesznek a rendezvény részeként. A Kék Zóna Egészségnap szeptember 13-án 9 órakor veszi kezdetét, majd 10.30-kor tartják az ünnepélyes megnyitót, amelyet közös bemelegítés követ. A jótékonysági futás 11 órakor indul a Széchenyi tér – Irgalmasok u. – Citrom u. – Jókai tér – Ferencesek u. – Szent István tér – Janus P. u. – Mária u. – Flórián tér – Nagy Flórián u. – Király u. – Széchenyi tér útvonalon. A futással befolyt támogatási összegek teljes egészében az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közalapítványt segítik. Az adományokkal nemcsak a gyerekeket támogatják a résztvevők, hanem köszönőajándékban is részesülnek - aki háromezer forinttal, vagy annál magasabb összeggel segít, köszönőpólót kap, ennek viselői féláron látogathatják a futás napján a Pécsi Állatkertet és a Mecsextrém Parkot.