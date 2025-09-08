Az egészséget állítja a fókuszba az egyetem – a Kék Zóna a példakép

– Miért épp Kék Zóna Program?

A Kék Zóna Egészségnappal együtt tartják idén a hagyományos jótékonysági futást, szeptember 13-án.

– A program nevét a világ azon régióiról kapta, ahol az emberek hosszú és egészséges életet élnek. Ezeket a helyeket nevezzük kék zónáknak. A cél, hogy ezt a szemléletet intézményi valósággá fordítva az egyetem egy olyan támogató rendszert alakítson ki, amely mindenki számára elérhető, inspiráló lehetőségeket kínál: a közösségi sporteseményektől és mentális támogatástól kezdve a fenntartható, emberléptékű campus kialakításáig.

– Mi indokolja egy ilyen program szükségességét?

– Korábban is voltak a PTE-nek kisebb egészség- és sportprojektjei, amelyek a hallgatói és dolgozói közösség jóllétét támogatták. A Kék Zóna Program ezekre a jógagyakorlatokra épít, láthatóbbá teszi a már működő kezdeményezéseket és hosszú távú koordinációt biztosít az egészségfejlesztésben. A program egyben válasz az egyetemi kihívásokra, mint például a stressz, a mozgáshiány, a nem tudatos táplálkozás, vagy a közösségi elidegenedés.

– A mindennapokban hogyan fog kinézni a Kék Zóna Program?

– Nyáron lezajlott egy egészségkutatás a dolgozók körében, a hallgatói közösséget hasonló vizsgálat keretében ősszel szeretnénk feltérképezni. A felmérésből jól látható az egyetemi polgárok igénye arra, hogy az egyetem intenzívebben foglalkozzon a témával, mivel az egészség sokaknak fontos kérdés. A cél, hogy egy átfogó, hosszú távon fenntartható, a közösség igényeire reagáló program jöjjön létre. Egyetemi futóklubok, mozgásközpontú kollégiumi programok, stresszkezelő workshopok, szűrőnapok, célzott közösségek krónikus betegséggel élők számára, campus zöldítési programok - többek közt ilyen kezdeményezésekkel találkozhatnak majd az egyetem dolgozói és hallgatói a Kék Zóna Program részeként. A hatékonyságot is mérjük, ebben részvételi adatok, elégedettségi mutatók nyújtanak majd támpontokat. A cél, hogy a program hatásai a rövid távú jó közérzettől a hosszú távú egészséges életmódig, a betegségek megelőzéséig és a rehabilitációs támogatásig terjedjenek. És fontos, hogy a Kék Zóna Program nem csak az egyetemre fókuszál: a helyi közösség és partnerek bevonása is a stratégia része, így az intézmény példaértékű szerepet tölthet be a régióban.