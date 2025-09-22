Hiába nyitották meg a Keletit, nehéz időszak vár a Budapest és Pécs között ingázókra

Vasárnaptól ismét teljes értékű kapcsolat jött létre Pécs és Budapest között: a Mecsek InterCity hosszú kényszerszünet után újra közvetlenül a Keleti pályaudvarig közlekedik. Az elmúlt hetekben a pécsieknek és a baranyai utasoknak a főváros felé tartva Kelenföldig kellett utazniuk, majd a 4-es metróval folytatni az útjukat. A vasárnap délután részlegesen újraindult forgalom hétfő reggelre teljesen helyreállt a Keletiben, így a pécsi fővonal is visszanyerte megszokott menetrendjét.

Újra a Keleti pályaudvarig közlekedik a pécsi vonat – sajnos nem sokáig!

Fotó: MW

Nem sokáig tudunk Pécsről a Keleti pályaudvarig közvetlenül közlekedni

Az öröm azonban nem tart sokáig: a MÁV tájékoztatása szerint szeptember 23-tól október 12-ig a Pécs és Dombóvár közötti szakaszon ismét vonatpótló autóbuszok közlekednek az InterCityk helyett. A vasúttársaság közleményében kiemelte, hogy a karbantartási munkák a biztonságos és zavartalan üzemeltetést szolgálják, az utasoknak ezért a megszokottól eltérő menetrenddel kell számolniuk. A pontos indulási időket és a buszok megállóhelyeit a MÁV online felületein, a MÁV applikációban, illetve a hivatalos menetrendi keresőkben lehet nyomon követni.