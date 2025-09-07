Mit művelnek ezzel a kertvárosi térrel? Feltúrják? Komoly változás jöhet ezen a helyen

Pécs Kertvárosában, a Krisztina téren és környékén jelentős közterület-fejlesztés kezdődhet. A közel 60 éves városrész mára elavult lakótelepi infrastruktúrával rendelkezik: a járdák, utak, játszóterek és parkolók állapota már nem felel meg a mai igényeknek. A zöldfelületek egy része megszűnt, a klímaváltozás hatásai, különösen a hőmérséklet-emelkedés és a csapadékviszonyok változása további kihívást jelentenek, mivel a fák, például nyírek és platánok egy része fokozatosan szárad ki – tudtuk meg a pécsi önkormányzattól a kertvárosi térrel kapcsolatos elképzelésekről.

A kertvárosi tér átalakulhat, még akár bele is szólhatunk, milyen legyen.

A rekonstrukció célja, hogy a lakókörnyezet zöldebb legyen, ezért csökkentik az aszfaltburkolatot, a meglévő fákat megőrzik, új növényzetet telepítenek, és csapadékvíz-gyűjtő rendszert alakítanak ki, amely a locsoláshoz is felhasználható. A járdák és gyalogos útvonalak felújításával a közlekedésbiztonságon javítanának, egyben a közterületek is élhetőbbek lesznek.

A zöldfejlesztés során meglévő zöldfelületeket, belső kétsávos utakat, az aszfaltos burkolatok mennyiségét és parkolókat vizsgálják át, a csapadékvíz-gyűjtés és locsolás lehetőségeinek kiépítése, új növényzet telepítése is fontos cél. Az itteni sportpálya és játszótér is megújulna, valamint árnyékolókat, ivókutakat telepítenek, továbbá a zöldfelületek bővítéses is sorra kerülne.

A tervezett fejlesztés nemcsak esztétikai és rekreációs szempontból jelent előrelépést, hanem fenntarthatósági és közösségi célokat is szolgál. A csapadékvíz gyűjtése és felhasználása, a zöldfelületek növelése és faállomány megóvása hosszú távon hozzájárul a klimatikus viszonyok javításához. Egyelőre a terveztetési folyamathoz szükséges felhívás indulna el, a pécsi tér átalakítására legjobb esetben is legalább egy-másfél évet várni kell. Elméletben a lakóknak is lehetőségük lesz véleményt mondani a társadalmasítás folyamán.