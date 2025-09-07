szeptember 7., vasárnap

Miért?

4 órája

Mit művelnek ezzel a kertvárosi térrel? Feltúrják? Komoly változás jöhet ezen a helyen

Pécs

Zöldfejlesztésnek nevezve indítanának átalakításokat Pécs legnagyobb városrészében. Mit fognak csinálni a kertvárosi térrel?

Bóka Máté Ciprián
Pécs Kertvárosában, a Krisztina téren és környékén jelentős közterület-fejlesztés kezdődhet. A közel 60 éves városrész mára elavult lakótelepi infrastruktúrával rendelkezik: a járdák, utak, játszóterek és parkolók állapota már nem felel meg a mai igényeknek. A zöldfelületek egy része megszűnt, a klímaváltozás hatásai, különösen a hőmérséklet-emelkedés és a csapadékviszonyok változása további kihívást jelentenek, mivel a fák, például nyírek és platánok egy része fokozatosan szárad ki – tudtuk meg a pécsi önkormányzattól a kertvárosi térrel kapcsolatos elképzelésekről.

A kertvárosi tér, a Krisztina tér zöldfejlesztésként újul meg
A kertvárosi tér átalakulhat, még akár bele is szólhatunk, milyen legyen.

A rekonstrukció célja, hogy a lakókörnyezet zöldebb legyen, ezért csökkentik az aszfaltburkolatot, a meglévő fákat megőrzik, új növényzetet telepítenek, és csapadékvíz-gyűjtő rendszert alakítanak ki, amely a locsoláshoz is felhasználható. A járdák és gyalogos útvonalak felújításával a közlekedésbiztonságon javítanának, egyben a közterületek is élhetőbbek lesznek. 

A zöldfejlesztés során meglévő zöldfelületeket, belső kétsávos utakat, az aszfaltos burkolatok mennyiségét és parkolókat vizsgálják át, a csapadékvíz-gyűjtés és locsolás lehetőségeinek kiépítése, új növényzet telepítése is fontos cél. Az itteni sportpálya és játszótér is megújulna, valamint árnyékolókat, ivókutakat telepítenek, továbbá a zöldfelületek bővítéses is sorra kerülne.

A tervezett fejlesztés nemcsak esztétikai és rekreációs szempontból jelent előrelépést, hanem fenntarthatósági és közösségi célokat is szolgál. A csapadékvíz gyűjtése és felhasználása, a zöldfelületek növelése és faállomány megóvása hosszú távon hozzájárul a klimatikus viszonyok javításához. Egyelőre a terveztetési folyamathoz szükséges felhívás indulna el, a pécsi tér átalakítására legjobb esetben is legalább egy-másfél évet várni kell. Elméletben a lakóknak is lehetőségük lesz véleményt mondani a társadalmasítás folyamán. 

Különleges értékek bújnak a kertvárosi téren

A valamikor Pécs testvérvárosának, a szovjet Lvovnak  (ma Ukrajna területén: Lviv) a nevét viselő kertvárosi panelrengeteget a hatvanas évek végén kezdték kiépíteni. Ez volt akkor az ország legnagyobb lakótelepe, s akkor óvodára és bölcsődére is szükség volt. A köztérkép.hu szerint ezeknek az épületeknek az első sorozata az 1969-ben elsőként felépített Pécsi DÉDÁSZ könnyűszerkezetes épület típusának "másai" lettek, amit Erdélyi Zoltán Ybl-díjas építész tervezett. A Krisztina téri épület díszítésre itt is az újításnak számított zománc alkotás kapott helyet, ami Lantos Ferenc Kossuth-díjas festő, grafikus nevéhez fűződik.  

 

