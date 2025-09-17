szeptember 17., szerda

Kincsek a Drávaszögből

Két ország hagyományőrzői is bemutatkoznak

Címkék#Máriagyűd#program#hagyomány#kórus#rendezvény

Kaszás Endre
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: ZenitX

A siklósi „Fontos Vagy Nekünk„ Egyesület idén 13. alkalommal rendezi meg a Drávaszögi Magyarok Fesztiválját. A rendezvény szeptember 19. és 21. között színes programokkal mutatja be a magyar és horvát Drávaszög településeinek életét, hagyomány- és értékőrző munkáját.

A fesztivál megnyitója szeptember 19-én lesz Máriagyűdön a közösségi házban, 16 órakor, amit dalos és hangszeres zenei előadások követnek. Szombaton délután 14 órától Szava utcáin folytatódik a program látványos folklórműsorral. Vasárnap délután 14 órától a Siklós Református Templomban egyházi és világi kórusok hangversenyével zárul a fesztivál.

 

