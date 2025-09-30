Kezdődnek a fejlesztési munkálatok, forgalomkorlátozás is lesz

Siklós Város Önkormányzata ismertette, hogy a „Közösségi célú fejlesztést és közlekedést érintő komplex program megvalósítása Siklós városában”, valamint a „Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció és parkoló kialakítása Siklós városában” című projektek kivitelezése elkezdődik. A szakemberek szeptember 29-én megkezdik a munkaterület előkészítését.

Ennek következtében az első ütemben a Szolgáltatóház (Siklós, Köztársaság tér 8.) mögötti parkolóhelyeket lezárják és a gyalogosforgalom korlátozva lesz. A javasolt gyalogos útvonalak: a Harkányi út és a központ felől a Könyvtár épülete irányába, illetve a Gyűdi út felé. Az önkormányzat kéri a lakosság és a városba érkezők türelmét és megértését a beruházás ideje alatt.