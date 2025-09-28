szeptember 28., vasárnap

Szuper program

2 órája

Kié a legszebb keverék kutya? Most kiderül!

Címkék#Tenkesalja Állatvédő Egyesület#Állati nap#rendezvény#kutya

Színes családi programokkal várja az érdeklődőket a Tenkesalja Állatvédő Egyesület Siklóson október 4-én, szombaton 13 és 17 óra között.

Tóth Viktória
Kié a legszebb keverék kutya? Most kiderül!

Illusztráció

Fotó: NAGY NORBERT

Az „Állati nap” célja, hogy közelebb hozza az embereket az állatok világához, és egy vidám délutánt kínáljon kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A rendezvényen keverék kutya szépségversenyt is rendeznek, emellett baromfi kiállítás is szerepel a programban. A gyerekeket ingyenes szórakozási lehetőségek várják: lovagoltatás, légvár, cukorágyú, fúvócsövezés, íjászat, lufihajtogatás, csillámtetoválás, arcfestés és kézműves foglalkozások. A hagyományos mesterségek kedvelői a kosárfonást is kipróbálhatják. Az állatvédő egyesület célja, hogy a jó hangulat mellett felhívja a figyelmet a felelős állattartásra, valamint közösségi élményt nyújtson a látogatóknak.

 

