Kié a legszebb keverék kutya? Most kiderül!

Az „Állati nap” célja, hogy közelebb hozza az embereket az állatok világához, és egy vidám délutánt kínáljon kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A rendezvényen keverék kutya szépségversenyt is rendeznek, emellett baromfi kiállítás is szerepel a programban. A gyerekeket ingyenes szórakozási lehetőségek várják: lovagoltatás, légvár, cukorágyú, fúvócsövezés, íjászat, lufihajtogatás, csillámtetoválás, arcfestés és kézműves foglalkozások. A hagyományos mesterségek kedvelői a kosárfonást is kipróbálhatják. Az állatvédő egyesület célja, hogy a jó hangulat mellett felhívja a figyelmet a felelős állattartásra, valamint közösségi élményt nyújtson a látogatóknak.