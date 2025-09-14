2 órája
Mobilozni nem lehet vezetés közben, de ezt engedik? Ez lehet a veszte a modern autóknak
A vezetés közbeni telefonozásért komoly bírság jár, ám ez mégis szabályos? Az autókba épített kijelző már közel annyi mindent tud, mint egy okostelefon.
Az autóba épített panelek egyre modernebbek, hasonlóan elvonhatják a figyelmünket, mint a telefon.
Forrás: MW
3 büntetőpont és több tízezres helyszíni bírság jár a vezetés közbeni telefonozásért. A közúti balesetek nagy százalékáért felelős az okostelefon, ami elvonja a sofőrök figyelmét az útról és a környezetről − sokak szerint még némi szigorítás és súlyosabb büntetések is járhatnának ezért a szabálysértésért. Ennek fényében roppant érdekes az a felvetés, miszerint a modern autókba elhelyezett okos kijelzők, autós panelek már szinte egy tablet és egy okostelefon tudásához érnek fel, mégsem tilos őket használni.
Az okos autó kijelző ugyanúgy elvonhatja a figyelmünket, mint a mobilozás
A vezetés közbeni telefonozás bírságot von maga után, ugyanakkor a legtöbb modern autóba beépített kijelzőre csatlakozva bátran használhatjuk a telefonunk egyes funkcióit is, anélkül, hogy tartanunk kellene a rendőrségi intézkedéstől. Ezek a beépíthető érintőképernyős kijelzők sok esetben már hasonlóan sokat tudnak, mint egy hétköznapi, otthon használatos okoseszköz. Kijelzik az új üzeneteket, friss, élő térképet képesek mutatni és a zenét is kedvünkre váltogathatjuk rajtuk.
Mitől számít ez mégis biztonságosnak?
Fontos feltétel, hogy ezeknek az autós kijelzőknek is csak akkor engedett a használata, ha teljesen balesetveszélyesen végezzük. Ez pedig egy érdekes megfogalmazás annak fényében, hogy sokan mobiloznak is vezetés közben, tehát a panelt sem biztos, hogy csak rendeltetésszerűen fogják használni. A szakemberek megítélése szerint a nagyobb gombok és a hangvezérlés lehetősége csökkenti a balesetveszélyt a kijelzők, autós navigációs rendszerek terén.
Mit gondol erről egy rutinos sofőr?
Katona Ágnes szakoktató árulta el gondolatait lapunknak a témával kapcsolatban.
A modern autókba épített színes képernyők szerintem ugyanolyan veszélyesek, mint maga a telefonozás, mert elvonják a figyelmet a közlekedésről. Nemrég váltottam egy modernebb autóra, ami már szinte beszélget veled, mindent mutat, és pont az egyik tanulóval is azt néztük, hogy egy másodpercig elkezdte nézegetni a monitort, és már majdnem lementünk az útról. A panelre figyelt, majdnem elhúzta a kormányt. Arról nem is beszélve, hogy bár egyre több az ezekbe épített modern funkció is (pl. táblafelismerő rendszer), ezek működését nem tekinthetjük hibátlannak, hisz az ideiglenesen kihelyezett forgalomkorlátozásokat, táblákat nem minden esetben ismerik fel.