Mobilozni nem lehet vezetés közben, de ezt engedik? Ez lehet a veszte a modern autóknak

3 büntetőpont és több tízezres helyszíni bírság jár a vezetés közbeni telefonozásért. A közúti balesetek nagy százalékáért felelős az okostelefon, ami elvonja a sofőrök figyelmét az útról és a környezetről − sokak szerint még némi szigorítás és súlyosabb büntetések is járhatnának ezért a szabálysértésért. Ennek fényében roppant érdekes az a felvetés, miszerint a modern autókba elhelyezett okos kijelzők, autós panelek már szinte egy tablet és egy okostelefon tudásához érnek fel, mégsem tilos őket használni.

A telefon kijelzőjét nem nyomkodhatjuk, de az autó panelét nyugodtan.

Forrás: MW

Az okos autó kijelző ugyanúgy elvonhatja a figyelmünket, mint a mobilozás

A vezetés közbeni telefonozás bírságot von maga után, ugyanakkor a legtöbb modern autóba beépített kijelzőre csatlakozva bátran használhatjuk a telefonunk egyes funkcióit is, anélkül, hogy tartanunk kellene a rendőrségi intézkedéstől. Ezek a beépíthető érintőképernyős kijelzők sok esetben már hasonlóan sokat tudnak, mint egy hétköznapi, otthon használatos okoseszköz. Kijelzik az új üzeneteket, friss, élő térképet képesek mutatni és a zenét is kedvünkre váltogathatjuk rajtuk.