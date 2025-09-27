2 órája
Kilencvenéves a mohácsi gimi: tortákkal, gálaműsorral, bállal is ünnepelnek
1935. szeptember 22-én kezdődött meg a nyolcosztályos gimnáziumi tanítás a városban. A jeles nap kilencvenedik évfordulóját tortákkal ünnepelték a Kisfaludy Károly Gimnázium tanárai és diákjai, szombaton gálaműsorral, kiállítással folytatódik az ünnepségsorozat, este pedig a szülők, egykori diákok báloznak.
Forrás: Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium facebook oldala
A Mohácsi Hírlap című városi hetilap 1935. január 27-én megjelent számában arról értesítette olvasóit, hogy két héten belül döntés születhet a gimnázium megnyitásáról, ugyanis dr. Margitay Lajos polgármester a fővárosban folytatott tárgyalásokat az ügyben. Többek között találkozott Maininger Gyula miniszteri tanácsossal, illetve dr. Szily Kálmán államtitkárral is.
Hamarosan sort kerítettek egy helyszíni szemlére, ahol megvizsgálták az iskolaalapítás minden fontos feltételét. A látogatás után már azt taglalták, Mohácsnak nem csupán a múltja, hanem a kultúrája miatt is jogos az igénye az iskolára. Júniusra a legfontosabb kérdések eldőlni látszottak. Ekkor már arról szólt a közbeszéd, mikor lesz a megnyitó, végül Szent Mihály havának derekára tűzték ki az eseményt.
Bár a gimnázium épületének átalakítása nem készült el határidőre, 1935. szeptember 22-én megtartották a tanévnyitót, s a korábbi püspöki palota melléképületeiben megkezdődött az oktatás. Mindennek éppen kilencven esztendeje.
A jeles évforduló megünneplésének természetesen megadják a módját. Kedden a diákokat az iskola udvarán ünnepi teríték és születésnapi torták várták. Szombaton délután három órakor a Kossuth Teátrumban ünnepi gálaműsor kezdődik, a rendezvényen a gimnázium tanulói mellett korábbi diákok is szerepelnek. Színre viszik Kisfaludy Károly Kérők című darabját, amit az ötvenéves jubileumon is bemutattak. Érdekesség, hogy a negyven évvel ezelőtti előadás szereplői közül többen szombaton is színpadra lépnek.
A gálaműsorra a belépés ingyenes, de kérik, regisztráljanak munkaidőben a 69/311-255-ös telefonszámon vagy az [email protected] e-mail-címen. A mozi emeletén az iskola elmúlt évtizedeire visszatekintő kiállítás nyílik szombaton.
A napot este héttől az Ifjúsági Centrumban bál zárja, ahova várják a szülőket, egykori diákokat és minden érdeklődőt.