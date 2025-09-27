Kilencvenéves a mohácsi gimi: tortákkal, gálaműsorral, bállal is ünnepelnek

A Mohácsi Hírlap című városi hetilap 1935. január 27-én megjelent számában arról értesítette olvasóit, hogy két héten belül döntés születhet a gimnázium megnyitásáról, ugyanis dr. Margitay Lajos polgármester a fővárosban folytatott tárgyalásokat az ügyben. Többek között találkozott Maininger Gyula miniszteri tanácsossal, illetve dr. Szily Kálmán államtitkárral is.

Hamarosan sort kerítettek egy helyszíni szemlére, ahol megvizsgálták az iskolaalapítás minden fontos feltételét. A látogatás után már azt taglalták, Mohácsnak nem csupán a múltja, hanem a kultúrája miatt is jogos az igénye az iskolára. Júniusra a legfontosabb kérdések eldőlni látszottak. Ekkor már arról szólt a közbeszéd, mikor lesz a megnyitó, végül Szent Mihály havának derekára tűzték ki az eseményt.