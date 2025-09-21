Sokkoló állapotok a kisállat-kereskedésekben – ezt találták a hatóságok

Kisállat-kereskedéseket ellenőriztek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a közelmúltban, a Szupermenta programban. Jóllehet azonnali hatósági intézkedést indokló problémát nem találtak, akadtak azonban hiányosságok.

Ellenőrizték, hogy a létesítmények megfelelően működnek-e, betartják-e az állatvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat. Mindössze egy kereskedés felelt meg maradéktalanul az előírásoknak, és érdemelte ki a kiválóan megfelelt minősítést

- részletezte a Nébih.

Nem megfelelők a körülmények a kisállat-kereskedések nagy részében - állapította meg a hatóság az ellenőrzés során

Az ellenőrzés eredményeként két üzlettel szemben is eljárást indítottak állatgyógyászati készítmények engedély nélküli forgalmazása miatt, egyéb hibák miatt pedig 10 kereskedésben intézkedtek. A hatóság tapasztalatai szerint jellemző probléma volt a naprakész nyilvántartás vezetésének, a kötelezően kifüggesztendő tájékoztatónak és a vásárlók részére átadandó ismertetőknek a hiánya vagy hiányos tartalma, de több esetben a működési engedélyt és a működési szabályzatot sem tudták bemutatni a helyszínen. A állatgyógyászati készítmények készletnyilvántartásával, valamint a veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatban is akadtak gondok. Két kisállat-kereskedés nem rendelkezett az állatgyógyászati készítmények forgalmazásának megfelelő működési engedéllyel. Velük szemben eljárás indult.

A kisállat-kereskedésekben a tisztasággal is voltak gondok

A kereskedésekben lévő állatok tartásával kapcsolatban is akadtak hiányosságok - a vizsgált üzletek mintegy felénél az állatok tartási helyét nem takarították megfelelően, az ellátásukra szolgáló takarmányt fedetlenül tárolták, és az etetők, itatók se voltak megfelelően tiszták.

Gyakori gond volt az is, hogy az előírt minimális alapterületnél kisebb helyen tartották az állatokat, és az is előfordult – a jogszabály kiemelt tiltása ellenére –, hogy a hím sziámi harcoshalak látták egymást

részletezte a Nébih.