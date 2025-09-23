Klímavédelem pécsi módra: hőhullám éget szét minket

Pécs városa a közeljövőben újabb nemzetközi klímavédelem égisze alatt zajló programban vállalhat vezető szerepet. A közgyűlés elé került előterjesztés szerint a város a budapesti székhelyű mérnökiroda szakmai támogatásával részt vesz egy olyan európai uniós pályázatban, amely a pécsi hőhullámok és az extrém hőhatások elleni védekezést célozza.

A városi klímavédelem lenne az elsődleges, hogy ne kelljen elmenekülni Pécsről. Fotó: MW

Digitális hőtérkép és hőhullám-ellenálló város

Az úgynevezett Cooler projekt fő célja egy olyan digitális hőtérkép és monitoring rendszer kialakítása, amely képes azonosítani a városi hőszigeteket, előrejelezni azok kialakulását, és segíteni a döntéshozókat a megfelelő beavatkozások megtervezésében. A rendszer egy interaktív, intézmények és szakértők számára is hozzáférhető felületet kínál majd, amely támogatja az egészségügyi kockázatok kezelését és a hőségriadó esetén alkalmazandó eljárások kidolgozását, például olyankor, amikor negyven fokos pokol tombol Pécsen.

Pilotprojekt a belvárosban: cél a klímavédelem

Pécs pilot helyszínként a Jókai–Kálvin utcai parkolót választotta. Itt kétféle beavatkozásra kerülhet sor:

árnyékolás klímatűrő növények telepítésével a parkoló hősziget-hatásának mérséklésére,

újszerű faültetési megoldások alkalmazása közművek közelében, ahol eddig a jogi és műszaki feltételek miatt nem volt lehetőség fásításra.