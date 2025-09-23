1 órája
Klímavédelem pécsi módra: hőhullám éget szét minket
Extrém hőhatások, hőhullámok Pécsen: mit tehetünk ellenük? Kiderülhet egy olyan programból, ami a klímavédelem égisze alatt zajlik majd.
Pécs városa a közeljövőben újabb nemzetközi klímavédelem égisze alatt zajló programban vállalhat vezető szerepet. A közgyűlés elé került előterjesztés szerint a város a budapesti székhelyű mérnökiroda szakmai támogatásával részt vesz egy olyan európai uniós pályázatban, amely a pécsi hőhullámok és az extrém hőhatások elleni védekezést célozza.
Digitális hőtérkép és hőhullám-ellenálló város
Az úgynevezett Cooler projekt fő célja egy olyan digitális hőtérkép és monitoring rendszer kialakítása, amely képes azonosítani a városi hőszigeteket, előrejelezni azok kialakulását, és segíteni a döntéshozókat a megfelelő beavatkozások megtervezésében. A rendszer egy interaktív, intézmények és szakértők számára is hozzáférhető felületet kínál majd, amely támogatja az egészségügyi kockázatok kezelését és a hőségriadó esetén alkalmazandó eljárások kidolgozását, például olyankor, amikor negyven fokos pokol tombol Pécsen.
Pilotprojekt a belvárosban: cél a klímavédelem
Pécs pilot helyszínként a Jókai–Kálvin utcai parkolót választotta. Itt kétféle beavatkozásra kerülhet sor:
- árnyékolás klímatűrő növények telepítésével a parkoló hősziget-hatásának mérséklésére,
- újszerű faültetési megoldások alkalmazása közművek közelében, ahol eddig a jogi és műszaki feltételek miatt nem volt lehetőség fásításra.
Nemzetközi együttműködés
A programban Pécs olyan európai nagyvárosokkal dolgozik együtt, mint Athén, Milánó, Róma és Eiche-Alicante. A projekt teljes költségvetése maximum 10 millió euró, ebből Pécs 250 ezer euró támogatásban részesülhet. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, azonban a kifizetések nem teljes egészében előfinanszírozottak.
A támogatás 48%-át előlegként biztosítják, a fennmaradó rész pedig szakaszosan, utófinanszírozással érkezik. Ezért a városnak a megvalósítás idejére ideiglenes fedezetet kell biztosítania – ami azért a város jelenlegi helyzetében megkérdőjelezhető.