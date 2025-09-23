szeptember 23., kedd

Éget a nap

1 órája

Klímavédelem pécsi módra: hőhullám éget szét minket

Címkék#rendszer#hőtérkép#hőhullám

Extrém hőhatások, hőhullámok Pécsen: mit tehetünk ellenük? Kiderülhet egy olyan programból, ami a klímavédelem égisze alatt zajlik majd.

Pécs városa a közeljövőben újabb nemzetközi klímavédelem égisze alatt zajló programban vállalhat vezető szerepet. A közgyűlés elé került előterjesztés szerint a város a budapesti székhelyű mérnökiroda szakmai támogatásával részt vesz egy olyan európai uniós pályázatban, amely a pécsi hőhullámok és az extrém hőhatások elleni védekezést célozza.

Klímavédelem van az új pécsi projekt
A városi klímavédelem lenne az elsődleges, hogy ne kelljen elmenekülni Pécsről. Fotó: MW

Digitális hőtérkép és hőhullám-ellenálló város

Az úgynevezett Cooler projekt fő célja egy olyan digitális hőtérkép és monitoring rendszer kialakítása, amely képes azonosítani a városi hőszigeteket, előrejelezni azok kialakulását, és segíteni a döntéshozókat a megfelelő beavatkozások megtervezésében. A rendszer egy interaktív, intézmények és szakértők számára is hozzáférhető felületet kínál majd, amely támogatja az egészségügyi kockázatok kezelését és a hőségriadó esetén alkalmazandó eljárások kidolgozását, például olyankor, amikor negyven fokos pokol tombol Pécsen

Pilotprojekt a belvárosban: cél a klímavédelem

Pécs pilot helyszínként a Jókai–Kálvin utcai parkolót választotta. Itt kétféle beavatkozásra kerülhet sor: 

  • árnyékolás klímatűrő növények telepítésével a parkoló hősziget-hatásának mérséklésére,
  • újszerű faültetési megoldások alkalmazása közművek közelében, ahol eddig a jogi és műszaki feltételek miatt nem volt lehetőség fásításra.

Nemzetközi együttműködés

A programban Pécs olyan európai nagyvárosokkal dolgozik együtt, mint Athén, Milánó, Róma és Eiche-Alicante. A projekt teljes költségvetése maximum 10 millió euró, ebből Pécs 250 ezer euró támogatásban részesülhet. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, azonban a kifizetések nem teljes egészében előfinanszírozottak. 

A támogatás 48%-át előlegként biztosítják, a fennmaradó rész pedig szakaszosan, utófinanszírozással érkezik. Ezért a városnak a megvalósítás idejére ideiglenes fedezetet kell biztosítania – ami azért a város jelenlegi helyzetében megkérdőjelezhető. 

 

 

