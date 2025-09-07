Összefoglalja a város életét, erősíti az összetartozást - a Komló Lexikon elkészült

Nyolc ember három és fél évnyi munkája, több mint ezer szócikk, több mint ezer fotó, csaknem ötszáz oldalon. Minden egy könyvben, ami Komlóval, a város jelenével, múltjával kapcsolatos. Nevek, események, fogalmak, adatok betűrendbe szedve, fényképekkel, dokumentumokkal illusztrálva. Ez a Komló Lexikon, amely a város első átfogó történeti és kulturális gyűjteménye – a kiadványt a bányásznapi programsorozathoz kapcsolódva mutatták be a Kaptár Művelődési Központban a napokban.

– Banális történet, ahogy a Komló Lexikon összeállításának ötlete 2022-ben megszületett. Egy dombóvári látogatás alkalmával egy könyvespolcon megláttam egy kiadványt, aminek a gerincére az volt írva: Bonyhád Lexikon. Átlapoztam, és rögtön megfogalmazódott a kérdés: hogy lehet az, hogy Bonyhádnak van lexikona, Komlónak pedig nincs? Már aznap tudtam, ki lesz az a nyolc ember, akiket felkérek a könyv anyagának összegyűjtésére, szerkesztésére. Megkerestem őket és mindenki azt mondta, hogy bár soha nem készítettek még lexikont, de szívesen belevágnak – emlékezett vissza a kezdetekre Grünwald Géza, a Komló Lexikon főszerkesztője. – Olyan munkatársakat kerestem, akik sokat tudnak a városról és a szívükben is ott van Komló. Így került a csapatba két korábbi múzeumigazgató, Jakab Józsefné és Cserdi András, Hoppa József középiskolai tanár, aki egész életét Komlón töltötte, s 1990-tól négy évig országgyűlési képviselő is volt, Grünvald Mátyás bányamérnök, aki tizenéves korától nyugdíjazásig különböző bányaüzemeknél dolgozott, az elmúlt évtizedek kulturális életének szervezésében döntő szerepet játszó két közművelődési szakember, Harnóczy Csabáné és Korbuly István, valamint Péter Szabó Zoltán fényképész, aki ötven éve fényképezi a város eseményeit és az itt élőket

A Komló Lexikon a jelen, és a jövő generációinak is nélkülözhetetlen kézikönyve

– A Komló Lexikon egy helyi enciklopédia, amelyben összegyűjtöttük azokat a szócikkeket, amelyek fontosak a város történetében, és jelenében. A könyv elsősorban Komló lakosságának készült – azoknak, akik itt élnek, éltek, akik innen elszármaztak, akik szeretnek nosztalgiázni. Van egy olyan vízióm, hogy családi ünnepek alkalmával a szülők, nagyszülők leveszik a Komló Lexikont a polcról, és megmutatják gyerekeiknek, unokáiknak, hogy milyen is volt a város régen, kik és hogyan éltek Komlón, és ezáltal a fiatalabbak is többet tudnak meg majd a településről. Remélhető, hogy a lexikon nemcsak a jelen, hanem a jövő generációinak is kézikönyve lesz, amely összekapcsolja a komlói családokat, barátokat és közösségeket – fogalmazott Grünwald Géza.