Szív- és Érgyógyászati Centrum

57 perce

Komoly előrelépés történt Cziráki Attila forradalmi ötletében

Takács Péter államtitkárral is egyeztetett Cziráki Attila a tervezett kórházközpont kapcsán.

Bama.hu
Komoly előrelépés történt Cziráki Attila forradalmi ötletében

Dr. Cziráki Attila forradalmi ötletének újabb támogatót sikerült megnyerni: ahogy a pécsi városházi képviselő facebook-bejegyzéséből megtudhattuk, „Takács Péter egészségügyi államtitkár úr meghallotta a pécsiek hangját, soron kívül fogadott és egyetért abban: szükség van az új Szív- és Érgyógyászati Centrumra! Köszönöm a támogatását, nem állunk meg!”

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a projekt ezzel egy újabb nagy lépést tett a megvalósulás felé.

 

 

 

