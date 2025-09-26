Szív- és Érgyógyászati Centrum
Komoly előrelépés történt Cziráki Attila forradalmi ötletében
Takács Péter államtitkárral is egyeztetett Cziráki Attila a tervezett kórházközpont kapcsán.
Dr. Cziráki Attila forradalmi ötletének újabb támogatót sikerült megnyerni: ahogy a pécsi városházi képviselő facebook-bejegyzéséből megtudhattuk, „Takács Péter egészségügyi államtitkár úr meghallotta a pécsiek hangját, soron kívül fogadott és egyetért abban: szükség van az új Szív- és Érgyógyászati Centrumra! Köszönöm a támogatását, nem állunk meg!”
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a projekt ezzel egy újabb nagy lépést tett a megvalósulás felé.
