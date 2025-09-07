Kötcsén indult a Tisza-adó elleni kampány: átverésről beszélnek

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén indította el kampányát, amelyben a Tisza-adó veszélyeire hívja fel a figyelmet. A szervezet állítja: Magyar Péter pártja elhallgatja, hogy a többkulcsos adórendszer valójában a munkából élő emberek széles körét sújtaná.

A kampányvideóban Tarr Zoltán korábbi mondata is elhangzik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ez a kijelentés világosan rávilágít a Tisza valódi szándékaira.

A https://tisza-ado.hu oldalon kalkulátor segít kiszámolni, mennyit venne el a Tisza-adó. A szervezet szerint fontos, hogy mindenki tisztában legyen a következményekkel, és ne dőljön be az ígéreteknek.

Kötcse így a politikai küzdelem egyik központi helyszínévé vált, ahol elindult a Tisza-adó elleni fellépés.