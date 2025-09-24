3 órája
Jókora büntetések repkednek − pórul jársz, ha nincsenek nálad ezek az eszközök!
Akár egy tekercs géz miatt is ráfázhatunk? Nem is sejtenénk, hogy mennyire részletes a leírása annak, hogy milyen kötelező tartozékok szükségesek az autónkba.
A jogszabály szerint vannak bizonyos eszközök és felszerelések, amelyek a kötelező tartozékok közé tartoznak egy gépjárműben. Ezek célja, hogy vészhelyzetben, baleset esetén vagy meghibásodáskor gyors segítséget nyújtsanak, és megelőzzék a még nagyobb bajt − na, és persze azt se felejtsük el, hogy komoly büntetést is kaphatunk, ha nem rendelkezünk velük.
Láthatóság mindenek felett
Az elakadásjelző háromszög a balesetveszély csökkentése miatt az egyik legfontosabb kötelező tartozéka a gépkocsinak, amelyet a gépjármű meghibásodása esetén a jármű mögött kell elhelyezni olyan távolságra, hogy azt a többi sofőr időben észlelje. Amennyiben forgalmi ok, vagy műszaki meghibásodás miatt meg kell állnunk, és ki kell szállnunk a gépjárműből, akkor járművezetőkből gyalogosokká válunk, így lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között láthatósági mellény viselése kötelező!
Hányas a kabát, vagyis a mellény?
Tudtad? Minden esetben annyi láthatósági mellényt kell biztosítani a személygépkocsiban, ahányan abban utaznak. Célszerű azonban egy 5 személyes autó esetén 5 darabot magunknál tartani, így soha nem járhatunk úgy, hogy valakinek nem jut mellény a járműben. Ezeket a mellényeket pedig a legegyszerűbb könnyen elérhető helyen, például az ajtókon található tárolókban elhelyezni.
Kötelező tartozékok az autóban: repkednek a borsos büntetések
A kötelező tartozékokkal kapcsolatos lista egyik fő eleme a B-típusú egészségügyi doboz – emelte ki a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Ez a doboz olyan eszközöket, anyagokat tartalmaz, amelyeknek a szavatossági idejét is érdemes rendszeresen ellenőrizni, mivel ezt is ellenőrzik. Nem is gondolnánk elsőre, hogy mennyire részletesen szükséges feltölteni a készleteinket, ennek is utánajártunk.
A „B” típusú elsősegély-felszerelés kötelező tartalma:
- Steril mull-lap (5×5 cm, legalább 3 db/csomag)
- Steril mull-lap (10×10 cm, legalább 2 db/csomag)
- Steril mull-lap (6×6 cm) sebkötöző pólyában
- Sebkötöző pólya (5 cm x 5 m)
- Sebkötöző pólya (10 cm x 5 m)
- Ragtapasz (1 cm x 10 cm)
- Ragtapasz (5 cm x 10 m)
- Háromszögletű kendő
- Gumikesztyű (steril vagy egyszer használatos)
- Olló (csapott végű, legalább 10 cm hosszú)
- Újraélesztési útmutató (kártya vagy plakát formában)
- Elsősegélynyújtási útmutató magyar nyelven
- Tartalomjegyzék
- Izotermiás mentőfólia (hőtartó fólia)
- Fontos, hogy minden tétel érvényes szavatossági idejű legyen, és a doboz gyári lezárású.
Mennyi az annyi, ha mégsem tartom magamnál ezeket az eszközöket?
Amennyiben egy járműből hiányoznak a kötelező tartozékok, vagy azok nem megfelelő állapotúak (pl. lejárt elsősegélydoboz), a rendőr szabálysértés miatt szankcionálhat. A pontos büntetés mértéke a szabályszegés súlyosságától és körülményeitől függ. Nem elég tehát betartani a KRESZ-t, érdemes az autónkat is megfelelően felkészíteni, hogy egy közúti ellenőrzés során ne érjen minket kellemetlenség.
A helyszíni bírság is súlyos, de ennél rosszabbul is járhatsz
A helyszíni bírság összege általában 5.000 – 50.000 Ft között mozog, jellemzően akkor szabják ki, ha a hiányosság nem veszélyezteti közvetlenül a közlekedésbiztonságot (pl. lejárt elsősegélydoboz, mellény hiánya). Vannak azonban súlyosabb esetek is, amikor például visszaesőként az ügy a szabálysértési hatóság (járási hivatal) elé kerül. Ebben az esetben a pénzbírság akár 150.000 Ft is lehet. A rendőrök azonban nem arra utaznak, hogy megbüntessenek: gyakran előfordul, hogy megússzák a sofőrök egy figyelmeztetéssel, főleg enyhébb, első alkalmas esetekben.
Alapvető dokumentumok, ajánlott eszközök
Akadnak nem kötelező eszközök, amelyek hasznosak lehetnek egy-egy út során, így érdemes őket szintén magunkkal vinni. Ilyen lehet a pótkerék vagy defektjavító készlet, vagy az emelő és a kerékkulcs. Közeleg a nyirkos ősz, és bizony már nem sokáig kell várnunk a közlekedés szempontjából még veszélyesebb téli időszak, amikor a hólánc, valamint a jégkaparó is jól jön, de az ablakmosó folyadék feltöltésére is érdemes odafigyelnünk. 2023. január 1-től nem minősül jogsértésnek, de a forgalmi engedély, a jogosítvány és a kötelező biztosítás igazolása is jó, ha nálunk van valamilyen formában.
Mit ne tegyünk az autóba?
Arról talán kevesebben hallottak, hogy akadnak olyan dolgok is, amiket nem tanácsos, sőt, kifejezetten veszélyes az autóban tárolni. Ezek többsége leginkább amiatt, mert a napon túlmelegedő autóban sok tárgy tönkremehet, de akadnak balesetvédelmi szempontok is, például az kannában tárolt üzemanyag egy közúti baleset esetén akár jókora tüzet is indikálhat.
- Aeroszolos palackok, dezodorok, hajlakkok, fertőtlenítők – a nyomás miatt hőségben felrobbanhatnak.
- Gyógyszerek és vitaminok – a hő és a fény rontja a hatásukat, így veszítik a hatékonyságukat.
- Akkumulátorok, powerbankok, elektronikai eszközök – túlmelegedve károsodhatnak, szélsőséges esetben kigyulladhatnak.
- Gyúlékony folyadékok (pl. benzin, hígító) – robbanás- és tűzveszélyesek.
- Bankkártya, okmány, pénz – a hőség és az UV tönkreteszi a mágnescsíkot, a műanyag elgörbülhet, ráadásul lopás esetén is kockázatos.