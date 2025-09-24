Jókora büntetések repkednek − pórul jársz, ha nincsenek nálad ezek az eszközök!

A jogszabály szerint vannak bizonyos eszközök és felszerelések, amelyek a kötelező tartozékok közé tartoznak egy gépjárműben. Ezek célja, hogy vészhelyzetben, baleset esetén vagy meghibásodáskor gyors segítséget nyújtsanak, és megelőzzék a még nagyobb bajt − na, és persze azt se felejtsük el, hogy komoly büntetést is kaphatunk, ha nem rendelkezünk velük.

Jókora büntetést is kaphatunk, ha a kötelező tartozékok nem találhatóak meg az autónkban.

Forrás: MW

Láthatóság mindenek felett

Az elakadásjelző háromszög a balesetveszély csökkentése miatt az egyik legfontosabb kötelező tartozéka a gépkocsinak, amelyet a gépjármű meghibásodása esetén a jármű mögött kell elhelyezni olyan távolságra, hogy azt a többi sofőr időben észlelje. Amennyiben forgalmi ok, vagy műszaki meghibásodás miatt meg kell állnunk, és ki kell szállnunk a gépjárműből, akkor járművezetőkből gyalogosokká válunk, így lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között láthatósági mellény viselése kötelező!

Hányas a kabát, vagyis a mellény?

Tudtad? Minden esetben annyi láthatósági mellényt kell biztosítani a személygépkocsiban, ahányan abban utaznak. Célszerű azonban egy 5 személyes autó esetén 5 darabot magunknál tartani, így soha nem járhatunk úgy, hogy valakinek nem jut mellény a járműben. Ezeket a mellényeket pedig a legegyszerűbb könnyen elérhető helyen, például az ajtókon található tárolókban elhelyezni.

Kötelező tartozékok az autóban: repkednek a borsos büntetések

A kötelező tartozékokkal kapcsolatos lista egyik fő eleme a B-típusú egészségügyi doboz – emelte ki a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Ez a doboz olyan eszközöket, anyagokat tartalmaz, amelyeknek a szavatossági idejét is érdemes rendszeresen ellenőrizni, mivel ezt is ellenőrzik. Nem is gondolnánk elsőre, hogy mennyire részletesen szükséges feltölteni a készleteinket, ennek is utánajártunk.

A „B” típusú elsősegély-felszerelés kötelező tartalma: Steril mull-lap (5×5 cm, legalább 3 db/csomag)

Steril mull-lap (10×10 cm, legalább 2 db/csomag)

Steril mull-lap (6×6 cm) sebkötöző pólyában

Sebkötöző pólya (5 cm x 5 m)

Sebkötöző pólya (10 cm x 5 m)

Ragtapasz (1 cm x 10 cm)

Ragtapasz (5 cm x 10 m)

Háromszögletű kendő

Gumikesztyű (steril vagy egyszer használatos)

Olló (csapott végű, legalább 10 cm hosszú)

Újraélesztési útmutató (kártya vagy plakát formában)

Elsősegélynyújtási útmutató magyar nyelven

Tartalomjegyzék

Izotermiás mentőfólia (hőtartó fólia)

Fontos, hogy minden tétel érvényes szavatossági idejű legyen, és a doboz gyári lezárású.

Mennyi az annyi, ha mégsem tartom magamnál ezeket az eszközöket?

Amennyiben egy járműből hiányoznak a kötelező tartozékok, vagy azok nem megfelelő állapotúak (pl. lejárt elsősegélydoboz), a rendőr szabálysértés miatt szankcionálhat. A pontos büntetés mértéke a szabályszegés súlyosságától és körülményeitől függ. Nem elég tehát betartani a KRESZ-t, érdemes az autónkat is megfelelően felkészíteni, hogy egy közúti ellenőrzés során ne érjen minket kellemetlenség.