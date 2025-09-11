szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

25°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitüntették Nagyváradi Lászlót

4 órája

Kozármisleny díszpolgára lett a népszerű csillagász

Címkék#Nagyváradi László#távolság#Hold#aszteroida#téma#Föld

Mint arról korábban beszámoltunk, kitüntették az idei városnapi ünnepségen Nagyváradi László csillagászt, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának docense. A népszerű csillagász, Kozármisleny díszpolgára rendszeresen szokott nyilatkozni lapunknak e roppant érdekes, ám nehezen megközelíthető témával és annak aktuális történéseivel kapcsolatban.

Bama.hu

A Péccsel szomszédos kisvárosban élő, megtisztelő, Kozármisleny díszpolgára címmel kitüntetett Nagyváradi László kutatási témái közé tartozik a természeti környezet hatása a településfejlődésre, a közép- és dél-dunántúli települések vizsgálata természeti környezetük és gazdasági fejlődésük alapján, valamint a terület és településfejlesztési vizsgálatok térinformatikai módszerekkel, illetve a planetológia. Az asztronómust lapunk visszatérő jelleggel szokta kérdezni az aktuális csillagászat hírek, felfedezések kapcsán, ahogy az égbolt látványos eseményeiről is szokott nyilatkozni a Dunántúli Naplónak.

Nagyváradi László Kozármisleny díszpolgára lett
Kozármisleny díszpolgára lett a népszerű csillagász, Nagyváradi László.

Májusban a Bama.hu podcastjának vendége volt Nagyváradi László, aki a több mint tízezres elérésű műsorban arról beszélt, hogy a világ legfejlettebb űrtávcsöve, a James Webb, olyasmit mutatott meg nekünk a világegyetemről, amit eddig senki sem látott – és amit sok tudós ma sem tud hová tenni. A Pécsi Tudományegyetem csillagásza azt is elmagyarázta, hogy miként "látunk vissza" több milliárd évvel az időben, és hogy miért lehet forradalmi a Webb felfedezései között akár az is, ha semmit nem találunk ott, ahol várnánk.

Mindenkit megnyugtatott Kozármisleny díszpolgára

2025 elején hetek óta a 2024 YR4 elnevezésű aszteroida tartotta izgalomban tudományos hírek olvasóit, ugyanis akkor 2,2 százalékra nőtt az esélye annak, hogy a 40 és 90 méter közötti átmérőjű aszteroida becsapódjon a Földbe. Nagyváradi László csillagász már akkor sietett mindenkit megnyugtatni, hogy ez a becsapódás nem fog megtörténni. Mint akkori cikkünkben kifejtette, azért nem nulla százalék a becsapódás esélye, mert a kisbolygók pályája a Nap és a Jupiter között módosulhat, és annak megfelelően a becsapódási esély csökkenhet, vagy éppen nőhet, de ennek nagyon kicsi a valószínűsége.

Nagyváradi László kitért arra is, hogy a Föld közelségébe kerülő kisbolygók általában több millió kilométeres távolságban haladnak el bolygónk mellett. Ugyanakkor nagyon ritkán előfordul olyan eset, amikor mindez a Föld és Hold között történik. Bolygónk és a Hold közötti távolság is mintegy 400 ezer kilométer, tehát ha éppen e táv felénél haladna el egy kisbolygó, még akkor is „iszonyatosan messze lenne” – érzékeltette a PTE docense.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu