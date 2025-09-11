Kozármisleny díszpolgára lett a népszerű csillagász

A Péccsel szomszédos kisvárosban élő, megtisztelő, Kozármisleny díszpolgára címmel kitüntetett Nagyváradi László kutatási témái közé tartozik a természeti környezet hatása a településfejlődésre, a közép- és dél-dunántúli települések vizsgálata természeti környezetük és gazdasági fejlődésük alapján, valamint a terület és településfejlesztési vizsgálatok térinformatikai módszerekkel, illetve a planetológia. Az asztronómust lapunk visszatérő jelleggel szokta kérdezni az aktuális csillagászat hírek, felfedezések kapcsán, ahogy az égbolt látványos eseményeiről is szokott nyilatkozni a Dunántúli Naplónak.

Májusban a Bama.hu podcastjának vendége volt Nagyváradi László, aki a több mint tízezres elérésű műsorban arról beszélt, hogy a világ legfejlettebb űrtávcsöve, a James Webb, olyasmit mutatott meg nekünk a világegyetemről, amit eddig senki sem látott – és amit sok tudós ma sem tud hová tenni. A Pécsi Tudományegyetem csillagásza azt is elmagyarázta, hogy miként "látunk vissza" több milliárd évvel az időben, és hogy miért lehet forradalmi a Webb felfedezései között akár az is, ha semmit nem találunk ott, ahol várnánk.

2025 elején hetek óta a 2024 YR4 elnevezésű aszteroida tartotta izgalomban tudományos hírek olvasóit, ugyanis akkor 2,2 százalékra nőtt az esélye annak, hogy a 40 és 90 méter közötti átmérőjű aszteroida becsapódjon a Földbe. Nagyváradi László csillagász már akkor sietett mindenkit megnyugtatni, hogy ez a becsapódás nem fog megtörténni. Mint akkori cikkünkben kifejtette, azért nem nulla százalék a becsapódás esélye, mert a kisbolygók pályája a Nap és a Jupiter között módosulhat, és annak megfelelően a becsapódási esély csökkenhet, vagy éppen nőhet, de ennek nagyon kicsi a valószínűsége.

Nagyváradi László kitért arra is, hogy a Föld közelségébe kerülő kisbolygók általában több millió kilométeres távolságban haladnak el bolygónk mellett. Ugyanakkor nagyon ritkán előfordul olyan eset, amikor mindez a Föld és Hold között történik. Bolygónk és a Hold közötti távolság is mintegy 400 ezer kilométer, tehát ha éppen e táv felénél haladna el egy kisbolygó, még akkor is „iszonyatosan messze lenne” – érzékeltette a PTE docense.