Két újabb ügyben tesz feljelentést a városvezetés - VIDEÓ!

Mindezt Pohl Marietta jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videóban. Kozármisleny új polgármestere felidézte: a 2024-es helyhatósági választások előtt csapata megígérte a városlakóknak, hogy amennyiben a választók bizalmat szavaznak nekik, visszamenőlegesen és teljes körűen átvizsgálják az előző önkormányzat működését.

Kozármisleny: két újabb feljelentést tesz a városvezetés.

Miután tavaly ősszel megkezdtük ezt a munkát, idén májusra a bevont szakértők már négy olyan üggyel szembesültek, amelyekben a megítélésük szerint bűncselekmény gyanúja merült fel.

Pohl Marietta emlékeztetett: akkor polgármesterként a kötelességének eleget téve tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a beszervezett információk birtokában ismeretlen tettes ellen feljelentést tesznek.

Ez akkor - mint arról lapunk május végén beszámolt - meg is történt. Az akkori feljelentés négy ügyre terjed ki, amelyek közül három beszerzéssel, egy pedig ingatlanértékesítéssel kapcsolatos a polgármester tájékoztatása szerint.

Május végén Pohl Marietta jelezte, hogy további részleteket „a nyomozás érdekeire való tekintettel” egyelőre nem oszthat meg a nyilvánossággal

Kozármisleny polgármestere friss videójában úgy folytatta: a szakértők, akik azóta is folytatják az átvilágítást, most két újabb ügyre hívták fel a jelenlegi városvezetés figyelmét, amelyek szintén bűncselekmény gyanúját alapozhatják meg. "Az egyik beszerzéssel, a másik pedig vagyonkezeléssel kapcsolatos" - fogalmazott Pohl Marietta, aki megjegyezte: e fejleményről a város képviselő-testülete a minapi közgyűlésen tájékoztatást kapott.

A polgármester kijelentette:

ismeretlen tettes ellen két újabb feljelentést kell tennünk.

Pohl Marietta szavai szerint az átvilágítás tovább folytatódik, a város önkormányzata azonban előre tekint.

Mi dolgozunk tovább a nyugodt, egységes, fejlődő, sikeres és jó hírű Kozármislenyért

- zárta szavait.

Folyik Kozármisleny volt polgármesterének pere

Mint arról lapunk korábban szintén beszámolt, a volt kozármislenyi polgármesterrel szemben az ügyészség nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. A bírósági szakba ért büntetőügyet a Pécsi Járásbíróság tárgyalja.