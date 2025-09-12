szeptember 12., péntek

Vélem-én

1 órája

Ez lehet a híd a jelen és a múlt között!

Címkék#tapasztalat#vár#Pécs#páncél#viselet#játék

Baranya egyre inkább visszatalál a saját múltjához, amikor a várak falai között újra megszólal a kardok csengése és a dobszó. A középkori hagyományőrzés ma már nem csupán látványos szórakozás, hanem kulturális misszió.

Jusztin Levente
Ez lehet a híd a jelen és a múlt között!

Fotó: zolt4nkov4cs

A Kereszt és Félhold történelmi hétvége sokkal több egyszerű rendezvénynél, középkori hagyományőrzésnél: híd a múlt és a jelen között. Amikor Pécs falai között felcsendül a fegyverek zaja, vagy a gyerekek felpróbálják a korhű páncélokat, valójában nem játékot látunk, hanem identitást erősítő közösségi élményt. Ezek a programok bebizonyítják, hogy a történelem a mindennapjaink része is lehet.

középkori hagyományőrzés
A középkori hagyományőrzésre szükség van - itt a híd a múlt és a jelen között!
Fotó: MW

Külön öröm, hogy Baranya élen jár ebben a folyamatban. Szigetvár már bizonyította, mekkora ereje van a múlt megidézésének, most pedig Pécs is egyre erősebben kapcsolódik ebbe a hagyományba. A város történelme nem elvont fogalom, hanem eleven örökség, amelyben benne van identitásunk és jövőnk alapja is.

Sokkal több ez középkori hagyományőrzésnél

A hagyományőrzők munkáját hajlamosak vagyunk természetesnek venni, pedig komoly áldozat és elhivatottság áll mögötte. Ők azok, akik kutatnak, fegyvereket készítenek, viseleteket varrnak, majd mindezt szívvel-lélekkel mutatják be. Ez a kulturális örökség megőrzésének egyik legerősebb formája.

A fiatalok megszólítása talán a legnagyobb érték. Egy tinédzser, aki ma végignéz egy ostromjelenetet, másképp tekint majd a saját múltjára, mintha csak tankönyvből ismerné. A közösségi élmény és a személyes tapasztalat maradandóbb bármilyen leckénél. Ezért gondolom, hogy a Kereszt és Félhold nem csupán jelenünk része, hanem jövőnk építőköve is. Ha valódi fesztivállá növi ki magát, Pécs és Baranya újra a kulturális térkép középpontjába kerülhet.

 

