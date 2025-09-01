szeptember 1., hétfő

A gyerekek védelme a cél

1 órája

Veszélyes időszak kezdődik Pécsen − a rendőrség mindent elkövet a gyermekek biztonságáért

Az elsődleges szempont a gyermekek biztonsága, a gyermekeken keresztül pedig nevelhetők a felnőttek is. A közlekedésbiztonság volt a fő témaköre a kitelepülésnek.

Tóth Dávid
Veszélyes időszak kezdődik Pécsen − a rendőrség mindent elkövet a gyermekek biztonságáért (GALÉRIA+VIDEÓ)

A gyerekek kipróbálhatták a traffipaxot, a mellényt, sőt még a bilincset is.

Fotó: Kovács Liliána

Sajtónyilvános kitelepülést tartott a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, melynek a közlekedésbiztonság mellett az iskolakezdés tükrében való bűnmegelőzés volt a témája. Pécsi Jókai Mór Általános Iskola előtti területre rendezkedett be a rendőrség, akik rengeteg érdekes, látványos foglalkozással készültek: ügyességi feladatok, traffipax és kutyasimogatás is volt a programban. A gyerekek pedig nagyon élvezték a játékos tanulást.

közlekedésbiztonság és biztonsági öv
Vitális Ágnes rendőr alezredes a közlekedésbiztonság kapcsán elmondta, az iskolakezdés miatt fokozott figyelem szükséges az autósoktól is. Forrás: Kovács Liliána

A közlekedésbiztonság tükrében: elsődleges szempont a gyermekek védelme

Lapunknak Vitális Ágnes r. alezredes, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója nyilatkozott, aki hangsúlyozta, közlekedésbiztonság szempontjából kiemelten fontos időszak vette kezdetét.

Számítani kell arra, hogy megnövekszik mind a forgalom, mind pedig a gyerekeknek a megjelenése az iskolák körül, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mindenképpen legyünk kiemelten körültekintőek az utakon. A frekventált területen lévő iskoláknál a reggeli és a délutáni órákban, az iskolakezdés időszakában lesznek kint vagy rendőrök, vagy polgárőrök, vagy közterület felügyelők, azoknál az iskoláknál, ahol ez indokolt a forgalom miatt.

Így indult a tanév: közlekedésbiztonsági bemutató a Jókai Mór Általános Iskola előtt

Fotók: Kovács Liliána

A biztonsági öv 2025-ben még mindig nem alapvetés

Érdeklődtünk, hogy mennyiben tér el egy mostani iskolás élete közlekedésbiztonsági szempontból, mint például 10 évvel ezelőtt.

„Én azt gondolom, hogy talán régebben egy kicsit kevesebb gyereket vittek az iskolába autóval. Ez most már szinte általánossá válik, meg lehet érteni egyébként a felnőtteket, hiszen próbálnak vigyázni a gyerekeikre. Nagyon sokan közlekednek autóval, viszont a probléma az szokott lenni, hogy nem mindig használják megfelelően a gyerekbiztonsági rendszert, tehát előfordul, hogy vagy nincs bekötve a gyerek, vagy egyáltalán nincs az autóban gyerekülés, vagy az is lehet, hogy rosszul van beszerelve, tehát veszélyes. Nagyon nehéz elmagyarázni azt is a szülőknek, hogy nem elég, ha a gyerekét beköti, hanem az is nagyon fontos, hogy saját magát is bekösse, hiszen hogyha van egy koccanás, egy borulás, akkor egy szabadon csapódó test az utastérben nagyon veszélyes, hiszen a saját gyerekében is kárt tehet az, aki nincsen bekötve az autóban. Erre minden alkalommal felhívjuk a figyelmet”mondta el Vitális Ágnes, aki végezetül a kerékpárhasználat veszélyeiről is szót ejtett.

„A kerékpárhasználat talán még az általános iskolások körében nem olyan gyakori, de az idősebbeknél, a középiskolásoknál már sokkal többen közlekednek kerékpárral. Nagyon fontos lenne, hogy odafigyeljenek arra, hogy a kerékpár megfelelő műszaki állapotban legyen, minden kötelező tartozékkal fel legyen szerelve. Nagyon fontosak az egyéni védőeszközök is: a sisak és lehetőség szerint akár napközben is a sárga mellény, tehát a fényvisszaverő láthatósági mellény. Szintén nem elhanyagolható része, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kerékpárosokra. Elég sok iskolába járunk ki egyrészt magát a szabályokat oktatni, másrészt szemléletet próbálunk kialakítani a gyerekekben, hogy milyen hozzáállással kellene közlekedni. Mi azért is nagyon szeretünk gyerekekkel foglalkozni, mert nekünk az a tapasztalatunk, hogy a gyerekeken keresztül tudunk a felnőttekre is hatni.”

A balesetmegelőzési kampány keretein belül alkothatnak a gyerekek.

 

