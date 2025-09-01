Veszélyes időszak kezdődik Pécsen − a rendőrség mindent elkövet a gyermekek biztonságáért (GALÉRIA+VIDEÓ)

A biztonsági öv 2025-ben még mindig nem alapvetés

Érdeklődtünk, hogy mennyiben tér el egy mostani iskolás élete közlekedésbiztonsági szempontból, mint például 10 évvel ezelőtt.

„Én azt gondolom, hogy talán régebben egy kicsit kevesebb gyereket vittek az iskolába autóval. Ez most már szinte általánossá válik, meg lehet érteni egyébként a felnőtteket, hiszen próbálnak vigyázni a gyerekeikre. Nagyon sokan közlekednek autóval, viszont a probléma az szokott lenni, hogy nem mindig használják megfelelően a gyerekbiztonsági rendszert, tehát előfordul, hogy vagy nincs bekötve a gyerek, vagy egyáltalán nincs az autóban gyerekülés, vagy az is lehet, hogy rosszul van beszerelve, tehát veszélyes. Nagyon nehéz elmagyarázni azt is a szülőknek, hogy nem elég, ha a gyerekét beköti, hanem az is nagyon fontos, hogy saját magát is bekösse, hiszen hogyha van egy koccanás, egy borulás, akkor egy szabadon csapódó test az utastérben nagyon veszélyes, hiszen a saját gyerekében is kárt tehet az, aki nincsen bekötve az autóban. Erre minden alkalommal felhívjuk a figyelmet” − mondta el Vitális Ágnes, aki végezetül a kerékpárhasználat veszélyeiről is szót ejtett.