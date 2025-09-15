szeptember 15., hétfő

Íme a változás: szeptembertől minden diák ingyen tehet KRESZ-vizsgát

Szeptembertől új lehetőséget kapnak a baranyai középiskolások: már nemcsak a végzősök, hanem szinte minden tanuló részt vehet az ingyenes KRESZ-programon. Ez pedig egyenes út lehet a későbbi jogosítványszerzéshez.

Tóth Viktória

Szeptember 1-től a 16 és fél év feletti diákok – akár Pécsen, akár Szigetváron vagy Siklóson tanulnak – jelentkezhetnek az iskolai KRESZ-vizsgára. A Délmagyar számolt be róla a közelmúltban, hogy  a kormány tavaly indította el az ingyen jogsi programot, amelynek keretében a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni a KRESZ- és egészségügyi tanfolyamokra, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi jelleggel. Más megyékben már zajlik a pilot: Jász-Nagykun-Szolnokban például több mint kétszáz diák vágott bele a vezetési órákba, és közülük többen már forgalmi vizsgára is készülnek.

Vezetni indul a diák a KRESZ-vizsga után
A KRESZ-vizsga után jöhet a gyakorlati oktatás
Fotó: Lang Róbert

Hogy Baranyában mekkora lesz az érdeklődés, még kérdéses, de az biztos, hogy szeptembertől sokkal több középiskolás kezdheti el a KRESZ-oktatást. Az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete szerint a változás érezhetően átalakíthatja a piacot, de az iskolák és a családok számára mindenképpen könnyebbséget jelent, hogy a jogosítvány megszerzésének első lépése mostantól ingyenesen elérhető.

A diákok örülnek az ingyenes KRESZ-vizsgának

A program segítségével a diákok már középiskolásként elsajátítsák az alapvető közlekedési szabályokat és felkészülhetnek a forgalmi vizsgára. Ez nemcsak a jogosítvány megszerzését könnyíti meg, hanem tudatosabb és biztonságosabb közlekedésre is neveli a fiatalokat. Baranyában különösen fontos ez. A diákok között van, aki örül a lehetőségnek.

– Én is jelentkezem, mert így könnyebben belevághatok a jogsiba. Nekem fontos, hogy ne kelljen külön fizetni a KRESZ-ért, mert így gyorsabban összejöhet a pénz a gyakorlati órákra. 

– mondta el Dóra, egy pécsi gimnazista.

Katona Ágnes pécsi szakoktató ugyanakkor árnyaltabban látja a helyzetet. – Véleményem szerint nagy változás nem történik, ez eddig is így volt. Ám azt jó tudni, hogy az ingyenes KRESZ-vizsga pénzkiesést jelent az autósiskoláknak, amit sokan az óradíjakban próbálnak visszanyerni – nyilatkozta hírportálunknak.

 

