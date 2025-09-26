Krízishelyzetben is támogatást nyújt az új létesítmény

Történik mindez olyan közösségi térben, ahova jó érzéssel térhet be a rászoruló, mert emberi voltához méltó módon fogadják és segítik a központ munkatársai - hangsúlyozta beszámolójában a Pécsi Egyházmegye. - Fontos kiemelni, hogy a segítségnyújtás minden esetben a szociális intézményekkel történő szakmai együttműködés keretében történik - tették hozzá.