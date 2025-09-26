2 órája
Krízishelyzetben is támogatást nyújt az új létesítmény
Szeptember 22-én nyitotta meg kapuit a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász fenntartásában működő Pécsi Karitász Ház Pécsett, a Tüskés dűlő 5. szám alatt.
A Karitász Ház elsődleges feladata adományok fogadása és eljuttatásának koordinálása, továbbá a rászorulók bevonása a Karitász egyéb segítő, támogató programjaiba. A szeptember 19-én ünnepélyes keretek között átadott központban a krízishelyzetbe került rászorulók, hajléktalanok, szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű kisebbségek elsősorban adományok által történő támogatását végzik személyes, emberközpontú kapcsolaton keresztül.
Történik mindez olyan közösségi térben, ahova jó érzéssel térhet be a rászoruló, mert emberi voltához méltó módon fogadják és segítik a központ munkatársai - hangsúlyozta beszámolójában a Pécsi Egyházmegye. - Fontos kiemelni, hogy a segítségnyújtás minden esetben a szociális intézményekkel történő szakmai együttműködés keretében történik - tették hozzá.