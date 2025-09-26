szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

17°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karitász

2 órája

Krízishelyzetben is támogatást nyújt az új létesítmény

Címkék#munkatárs#Pécsi Karitász Ház#krízishelyzet#adomány#Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász#szenvedélybeteg

Szeptember 22-én nyitotta meg kapuit a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász fenntartásában működő Pécsi Karitász Ház Pécsett, a Tüskés dűlő 5. szám alatt.

Wald Kata

A Karitász Ház elsődleges feladata adományok fogadása és eljuttatásának koordinálása, továbbá a rászorulók bevonása a Karitász egyéb segítő, támogató programjaiba. A szeptember 19-én ünnepélyes keretek között átadott központban a krízishelyzetbe került rászorulók, hajléktalanok, szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű kisebbségek elsősorban adományok által történő támogatását végzik személyes, emberközpontú kapcsolaton keresztül. 

Történik mindez olyan közösségi térben, ahova jó érzéssel térhet be a rászoruló, mert emberi voltához méltó módon fogadják és segítik a központ munkatársai - hangsúlyozta beszámolójában a Pécsi Egyházmegye. - Fontos kiemelni, hogy a segítségnyújtás minden esetben a szociális intézményekkel történő szakmai együttműködés keretében történik - tették hozzá. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu