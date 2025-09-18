1 órája
Külön eseményre készülnek a pécsi piacok
Idén is megrendezik, immár harmadik alkalommal a Nyitott Piacok Napját, országszerte 22 piacra és vásárcsarnokba várják az érdeklődőket szeptember 19-20-án – közölte a Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma. Mint kiderült, Pécsről három piac is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Pécsen három helyszínen rendezik meg a III. Nyitott piacok napja eseményeit: a pécsi Diána piacon, a pécsi Hajnóczy utcai piacon, valamint a Pécsi Vásárcsarnokban.
Vásárcsarnok
- 09:00–09:15
Virág Richárd gomba szakellenőr – Gomba-fal „avató”
- 09:00-12.00
Kincskereső – gombagyűjtés 7 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék palacsinta a végállomáson
- 10:00-11:00
Lecsó Show & Kóstoló – Teleky Zoltán séf, a Teleky Cégcsoport tulajdonosa
• Magyar, roma és francia -ratatouille lecsó bemutató és kóstoló
• Szavazzon kedvenc lecsójára!
A látogatók szavazhatnak egy „közönségkedvenc” lecsóra.
Készítse el Ön is!
A bemutatott lecsók receptjeit, alapanyag-szükségletét kinyomtatva megtalálják a kóstoló pultnál.
- 11:00
Lecsó show – sorsolás
3 győztest hirdetnek – a legjobb lecsó szavazók közül sorsolnak, a győztesek 1-1 piacutalványt kapnak 5000,- Ft értékben
- 11:15
Senior táncbemutató
- 11:45
Stand verseny díjátadó -Jedlicska Zsófia PVH Zrt. vezérigazgató
Diána piac
- 09:00-12.00
Kincskereső – gombagyűjtés 5 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék 1 db alma a végállomáson
Lecsó receptek bevásárlólistával
- 10:00
„Kedvenc Stand” verseny díjátadó – Jedlicska Zsófia PVH Zrt. vezérigazgató
Hajnóczy piac
- 09:00-12.00
Kincskereső – gombagyűjtés 5 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék 1 db alma a végállomáson
- 10:00-11:00
Zsuzsi lecsója- Lecsó kóstoló
Zsuzsi receptjével és bevásárlólistával. Készítse el Ön is!
- 11:00
„Kedvenc Stand” verseny díjátadó – Jedlicska Zsófia PVH zrt. vezérigazgató