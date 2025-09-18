Külön eseményre készülnek a pécsi piacok

Pécsen három helyszínen rendezik meg a III. Nyitott piacok napja eseményeit: a pécsi Diána piacon, a pécsi Hajnóczy utcai piacon, valamint a Pécsi Vásárcsarnokban.

Vásárcsarnok

09:00–09:15

Virág Richárd gomba szakellenőr – Gomba-fal „avató”

09:00-12.00

Kincskereső – gombagyűjtés 7 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék palacsinta a végállomáson

10:00-11:00

Lecsó Show & Kóstoló – Teleky Zoltán séf, a Teleky Cégcsoport tulajdonosa

• Magyar, roma és francia -ratatouille lecsó bemutató és kóstoló

• Szavazzon kedvenc lecsójára!

A látogatók szavazhatnak egy „közönségkedvenc” lecsóra.

Készítse el Ön is!

A bemutatott lecsók receptjeit, alapanyag-szükségletét kinyomtatva megtalálják a kóstoló pultnál.

11:00

Lecsó show – sorsolás

3 győztest hirdetnek – a legjobb lecsó szavazók közül sorsolnak, a győztesek 1-1 piacutalványt kapnak 5000,- Ft értékben

11:15

Senior táncbemutató

11:45

Stand verseny díjátadó -Jedlicska Zsófia PVH Zrt. vezérigazgató

Diána piac

09:00-12.00

Kincskereső – gombagyűjtés 5 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék 1 db alma a végállomáson

Lecsó receptek bevásárlólistával

10:00

„Kedvenc Stand” verseny díjátadó – Jedlicska Zsófia PVH Zrt. vezérigazgató

Hajnóczy piac

09:00-12.00

Kincskereső – gombagyűjtés 5 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék 1 db alma a végállomáson

10:00-11:00

Zsuzsi lecsója- Lecsó kóstoló

Zsuzsi receptjével és bevásárlólistával. Készítse el Ön is!

11:00

„Kedvenc Stand” verseny díjátadó – Jedlicska Zsófia PVH zrt. vezérigazgató