Külön eseményre készülnek a pécsi piacok

Idén is megrendezik, immár harmadik alkalommal a Nyitott Piacok Napját, országszerte 22 piacra és vásárcsarnokba várják az érdeklődőket szeptember 19-20-án – közölte a Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma. Mint kiderült, Pécsről három piac is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Kaszás Endre

Pécsen három helyszínen rendezik meg a III. Nyitott piacok napja eseményeit: a pécsi Diána piacon, a pécsi Hajnóczy utcai piacon, valamint a Pécsi Vásárcsarnokban.

Vásárcsarnok

  • 09:00–09:15

Virág Richárd gomba szakellenőr – Gomba-fal „avató”

  • 09:00-12.00

Kincskereső – gombagyűjtés 7 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék palacsinta a végállomáson

  • 10:00-11:00

Lecsó Show & Kóstoló – Teleky Zoltán séf, a Teleky Cégcsoport tulajdonosa

• Magyar, roma és francia -ratatouille lecsó bemutató és kóstoló

• Szavazzon kedvenc lecsójára!

A látogatók szavazhatnak egy „közönségkedvenc” lecsóra.

Készítse el Ön is!

A bemutatott lecsók receptjeit, alapanyag-szükségletét kinyomtatva megtalálják a kóstoló pultnál.

  • 11:00

Lecsó show – sorsolás

3 győztest hirdetnek – a legjobb lecsó szavazók közül sorsolnak, a győztesek 1-1 piacutalványt kapnak 5000,- Ft értékben

  • 11:15

Senior táncbemutató

  • 11:45

Stand verseny díjátadó -Jedlicska Zsófia PVH Zrt. vezérigazgató

Diána piac

  • 09:00-12.00

Kincskereső – gombagyűjtés 5 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék 1 db alma a végállomáson
Lecsó receptek bevásárlólistával

  • 10:00

„Kedvenc Stand” verseny díjátadó – Jedlicska Zsófia PVH Zrt. vezérigazgató

Hajnóczy piac

  • 09:00-12.00

Kincskereső – gombagyűjtés 5 helyszínnel, helyszínenként egy-egy gombagyűjtéssel. Ajándék 1 db alma a végállomáson

  • 10:00-11:00

Zsuzsi lecsója- Lecsó kóstoló

Zsuzsi receptjével és bevásárlólistával. Készítse el Ön is!

  • 11:00

„Kedvenc Stand” verseny díjátadó – Jedlicska Zsófia PVH zrt. vezérigazgató

 

