Nem szabad felmászni rá!

1 órája

Különleges alkotással gazdagodott a baranyai település parkja

Wald Kata

Csodálatos alkotással gazdagodott a Bányász park Szászváron. A Béke-akna torony kicsinyített mását állították fel a közelmúltban, helyi ötletgazda kezdeményezésére. A kivitelezéshez felhasználásra került a Mecsekiszénterv Kft. eredeti tervdokumentációja, a torony felállításban közreműködött az Agroszász Kft. A festésben diákmunkások, az önkormányzati nonprofit kft. dolgozói és közmunkásai jeleskedtek. A Béke-akna tornya 1960 és 1997 között állt a volt bányaterületen, mélysége 597 méter volt. Fontos tudni, hogy az alkotás nem játszótéri elem, nem szabad felmászni rá. 

 

