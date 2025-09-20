Életveszély a csúszdán? Több száz szórakoztató játék bukott meg az ellenőrzésen

- A szabálytalanságok között szerepelt a hiányzó vagy hibás megfelelőségi tanúsítvány, a helytelenül feltüntetett terhelhetőség, illetve az üzemeltetési naplók hiányos vezetése is - hangsúlyozta összegzésében a Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A jogsértések miatt mintegy 8 millió forint bírság kiszabására került sor, és indokolt esetben megtiltotta a hatóság az eszközök használatát mindaddig, amíg az üzemeltető nem tette meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A kültéri kondiparkok vizsgálata tovább folytatódik

A vizsgálat során az eszközök adattábláin szereplő jelöléseket, a biztonságosságot igazoló megfelelőségi tanúsítványokat, és a berendezés működésének nyomonkövethetőségét, az estlegesen fellépő hibákat és azok javítását is tartalmazó üzemeltetési naplót is górcső alá vették. Az ellenőrzések az ősz folyamán tovább folytatódnak, külön figyelmet fordítva a kültéri kondiparkok és fitneszeszközök biztonságos használatára.

