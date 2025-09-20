szeptember 20., szombat

Életveszély a csúszdán? Több száz szórakoztató játék bukott meg az ellenőrzésen

Címkék#játszótér#kondipark#kalandpark

Akvaparkok és strandok vízicsúszdáit, kalandparkok kötélpályáit és mászófalait, vidámparki berendezéseket vizsgált a hatóság. A kültéri kondiparkok se maradtak ki a sorból - több helyen bukkantak hiányosságra az ellenőrök.

Életveszély a csúszdán? Több száz szórakoztató játék bukott meg az ellenőrzésen

Akvaparkok és strandok vízicsúszdáit, kalandparkok kötélpályáit és mászófalait, vidámparki berendezéseket, valamint fesztiválokon, gyermektáborokban és falunapokon használt szórakoztató eszközöket, és kültéri kondiparkokat vett górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság - a tavasztól nyár végéig tartó ellenőrzéssorozatban országszere 517 helyszínen csaknem háromezer eszközt vizsgáltak a szakemberek. A vizsgálat helyszínek 14 százalékánál találtak hiányosságot - az ellenőrzött eszközök 12 százaléka, azaz több mint 300 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 

- A szabálytalanságok között szerepelt a hiányzó vagy hibás megfelelőségi tanúsítvány, a helytelenül feltüntetett terhelhetőség, illetve az üzemeltetési naplók hiányos vezetése is - hangsúlyozta összegzésében a Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság.  A jogsértések miatt mintegy 8 millió forint bírság kiszabására került sor, és indokolt esetben megtiltotta a hatóság az eszközök használatát mindaddig, amíg az üzemeltető nem tette meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A kültéri kondiparkok esetében is találtak hiányosságokat a hatóság szakemberei - a vizsgálatok tovább folytatódnak

 

A kültéri kondiparkok vizsgálata tovább folytatódik

A vizsgálat során az eszközök adattábláin szereplő jelöléseket, a biztonságosságot igazoló megfelelőségi tanúsítványokat, és a berendezés működésének nyomonkövethetőségét, az estlegesen fellépő hibákat és azok javítását is tartalmazó üzemeltetési naplót is górcső alá vették. Az ellenőrzések az ősz folyamán tovább folytatódnak, külön figyelmet fordítva a kültéri kondiparkok és fitneszeszközök biztonságos használatára. 
 

 

