Életveszély a csúszdán? Több száz szórakoztató játék bukott meg az ellenőrzésen
Akvaparkok és strandok vízicsúszdáit, kalandparkok kötélpályáit és mászófalait, vidámparki berendezéseket vizsgált a hatóság. A kültéri kondiparkok se maradtak ki a sorból - több helyen bukkantak hiányosságra az ellenőrök.
Fesztiválokon, kondiparkokban, akvaparkokban is vizsgálja a sporteszközöket és szórakoztató berendezéseket a hatóság
Akvaparkok és strandok vízicsúszdáit, kalandparkok kötélpályáit és mászófalait, vidámparki berendezéseket, valamint fesztiválokon, gyermektáborokban és falunapokon használt szórakoztató eszközöket, és kültéri kondiparkokat vett górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság - a tavasztól nyár végéig tartó ellenőrzéssorozatban országszere 517 helyszínen csaknem háromezer eszközt vizsgáltak a szakemberek. A vizsgálat helyszínek 14 százalékánál találtak hiányosságot - az ellenőrzött eszközök 12 százaléka, azaz több mint 300 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
- A szabálytalanságok között szerepelt a hiányzó vagy hibás megfelelőségi tanúsítvány, a helytelenül feltüntetett terhelhetőség, illetve az üzemeltetési naplók hiányos vezetése is - hangsúlyozta összegzésében a Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A jogsértések miatt mintegy 8 millió forint bírság kiszabására került sor, és indokolt esetben megtiltotta a hatóság az eszközök használatát mindaddig, amíg az üzemeltető nem tette meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.
A kültéri kondiparkok vizsgálata tovább folytatódik
A vizsgálat során az eszközök adattábláin szereplő jelöléseket, a biztonságosságot igazoló megfelelőségi tanúsítványokat, és a berendezés működésének nyomonkövethetőségét, az estlegesen fellépő hibákat és azok javítását is tartalmazó üzemeltetési naplót is górcső alá vették. Az ellenőrzések az ősz folyamán tovább folytatódnak, külön figyelmet fordítva a kültéri kondiparkok és fitneszeszközök biztonságos használatára.