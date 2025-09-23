szeptember 23., kedd

Üzlet és tudomány

4 órája

Kutatók Éjszakája a pécsi MCC-ben – fókuszban a VendlerAI üzleti kísérlet

Szeptember 26-án, pénteken 18:30-tól a pécsi MCC képzési központban (Czinderi u. 6.) egyedülálló programra várják az érdeklődőket a Kutatók Éjszakája alkalmából.

Forrás: VendlerAI.com

Vendler Balázs üzleti és önismereti mentor interaktív előadásában az AI, a vállalkozásépítés és az önismeret izgalmas találkozásába nyújt betekintést. A VendlerAI „üzleti kísérlet” célja, hogy megmutassa, hogyan lehet a digitális világ eszközeit személyes fejlődéssel ötvözni. 

A résztvevők nem passzív hallgatók: egy AI-asszisztens kérdései mentén, élő esettanulmányban tapasztalhatják meg, miként épülhet kapcsolatból és közös gondolkodásból valódi üzleti érték.

 

 

