A gumimaci halála, a szénkígyó életre keltése – így zajlott a Kutatók Éjszakája (GALÉRIA+VIDEÓ)

A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium is bekapcsolódott idén a Kutatók Éjszakája programsorozatba, egyedüli középiskolaként Pécsett. A rendezvény minden év szeptemberének utolsó hétvégéjén kínál színes programokat a tudomány iránt érdeklődőknek. Kísérletek, laborbejárások, interaktív játékok és ismeretterjesztő előadások révén a szervezők azt szeretnék elérni, hogy a kutatás és a fejlesztés világa minél több fiatal számára váljon vonzóvá.

A Kutatók Éjszakája különleges izgalmakkal várt mindenkit a Kodályban. Fotó: Löffler Péter

A Kodály Gimnáziumban délután öt órától egészen estig öt helyszínen várták az érdeklődőket. A természettudományos munkaközösség vezetője, Rauschenberger Gabriella biológiatanár elmondta, hogy egy pályázat révén nyerték meg ezt a lehetőséget.

Iskolánk elsősorban humán profilú, ezért különösen fontos volt számunkra, hogy most megmutathassuk az érdeklődőknek a természettudományos tárgyak érdekességeit, szépségeit. Szerettük volna élményszerűvé tenni a kísérleteket, és közelebb hozni a diákokhoz a tudományos gondolkodást – hangsúlyozta.

A Kutatók Éjszakája legizgalmasabb kísérletei

A fizika program a Súly és súlytalanság témakörhöz kapcsolódott. A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén zajló kísérleteket idézték meg, s közben a magyar űrhajós, Kapu Tibor munkásságára is reflektáltak. A kémia laborban valódi show-elemekkel készültek a Kodály 50. jubileumi év tematikához (is) kapcsolva: robbanások, lángcsóvák, szikrák, színes reakciók tették felejthetetlenné az estét. A látogatók többek között a gumimaci halála kísérletet, a szénkígyó életre keltését, vagy éppen az elefántfogkrém látványos habzását is megtekinthették.