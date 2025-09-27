1 órája
A gumimaci halála, a szénkígyó életre keltése – így zajlott a Kutatók Éjszakája (GALÉRIA+VIDEÓ)
Látványos kísérletek, izgalmas társasjátékok, szabadulószoba és kellemes közösségi élmény. Ez várt azokra, akik szeptember 26-án, a Kutatók Éjszakája alkalmából ellátogattak a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumba.
A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium is bekapcsolódott idén a Kutatók Éjszakája programsorozatba, egyedüli középiskolaként Pécsett. A rendezvény minden év szeptemberének utolsó hétvégéjén kínál színes programokat a tudomány iránt érdeklődőknek. Kísérletek, laborbejárások, interaktív játékok és ismeretterjesztő előadások révén a szervezők azt szeretnék elérni, hogy a kutatás és a fejlesztés világa minél több fiatal számára váljon vonzóvá.
A Kodály Gimnáziumban délután öt órától egészen estig öt helyszínen várták az érdeklődőket. A természettudományos munkaközösség vezetője, Rauschenberger Gabriella biológiatanár elmondta, hogy egy pályázat révén nyerték meg ezt a lehetőséget.
Iskolánk elsősorban humán profilú, ezért különösen fontos volt számunkra, hogy most megmutathassuk az érdeklődőknek a természettudományos tárgyak érdekességeit, szépségeit. Szerettük volna élményszerűvé tenni a kísérleteket, és közelebb hozni a diákokhoz a tudományos gondolkodást – hangsúlyozta.
A Kutatók Éjszakája legizgalmasabb kísérletei
A fizika program a Súly és súlytalanság témakörhöz kapcsolódott. A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén zajló kísérleteket idézték meg, s közben a magyar űrhajós, Kapu Tibor munkásságára is reflektáltak. A kémia laborban valódi show-elemekkel készültek a Kodály 50. jubileumi év tematikához (is) kapcsolva: robbanások, lángcsóvák, szikrák, színes reakciók tették felejthetetlenné az estét. A látogatók többek között a gumimaci halála kísérletet, a szénkígyó életre keltését, vagy éppen az elefántfogkrém látványos habzását is megtekinthették.
Ilyen volt a Kutatók Éjszakája a Kodály Zoltán GimnáziumbanFotók: Löffler Péter
A Csillagvizsgáló rejtélye című szabadulószobában izgalmas történet és logikai feladatok várták a résztvevőket: egy eltűnt csillagász nyomába eredhettek, hogy kiderítsék, mi rejlik a titokzatos zajok és füst mögött. A biológia iránt érdeklődők a mikroszkópos vizsgálatok világába nyerhettek bepillantást, ahol metszeteket és mintákat vizsgálhattak a résztvevők. Az este programját a társasjáték-klub tette teljessé, amely szintén a logikus gondolkodást és a közös játék élményét hangsúlyozta.
A rendezvény nemcsak a gimnázium tanulói számára volt nyitott – bárki betérhetett, aki érdeklődött a tudomány iránt.