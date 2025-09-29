Lázár János a kormány elé viszi a pécsi Szív- és Érgyógyászati Centrum tervét

„Ez nemcsak egy politikai gesztus, hanem valódi esély arra, hogy egy olyan egészségügyi beruházás valósuljon meg Pécsett, amely életeket menthet, és évtizedekre előre meghatározza a régió ellátását” – fogalmazott Cziráki Attila, aki kiemelte: a projekt most a siker kapujába érkezett, de továbbra is szükség van a szakmai és közösségi összefogásra.

Forrás: Cziráki Attila Facebook-oldala

Mint arról a bama.hu korábban beszámolt, a kezdeményezés mögé Péterffy Attila polgármester és Őri László, Baranya vármegyei elnök is felsorakozott, támogatva a beruházás mielőbbi megvalósítását. A centrum létrehozása nemcsak a baranyai, hanem a teljes dél-dunántúli régió egészségügyi ellátását erősítené.