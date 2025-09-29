szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos mérföldkő

2 órája

Lázár János a kormány elé viszi a pécsi Szív- és Érgyógyászati Centrum tervét

Címkék#Lázár János#Cziráki Attila#Szív-és Érgyógyászati Centrum#PTE Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika#Pécs

Fontos előrelépés történt a pécsi Szív- és Érgyógyászati Centrum ügyében: Dr. Cziráki Attila, a PTE Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika igazgatója közösségi oldalán jelentette be, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter ígéretet tett, napokon belül a kormány elé terjeszti a fejlesztési koncepciót.

„Ez nemcsak egy politikai gesztus, hanem valódi esély arra, hogy egy olyan egészségügyi beruházás valósuljon meg Pécsett, amely életeket menthet, és évtizedekre előre meghatározza a régió ellátását” – fogalmazott Cziráki Attila, aki kiemelte: a projekt most a siker kapujába érkezett, de továbbra is szükség van a szakmai és közösségi összefogásra.

Forrás: Cziráki Attila Facebook-oldala

Mint arról a bama.hu korábban beszámolt, a kezdeményezés mögé Péterffy Attila polgármester és Őri László, Baranya vármegyei elnök is felsorakozott, támogatva a beruházás mielőbbi megvalósítását. A centrum létrehozása nemcsak a baranyai, hanem a teljes dél-dunántúli régió egészségügyi ellátását erősítené.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu