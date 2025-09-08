55 perce
Le a kalappal! Jubileumát ünnepli a magyar védőnői hálózat
Pénteken ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a magyar védőnői hálózat fennállásának 110. évfordulójáról Pécsen. A rendezvényen résztvevő szakmai vezetők és védőnők közösen tisztelegtek e különleges, Európában is egyedülálló ellátási rendszer múltja és jelene előtt – olvasható a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ felületén.
Fotó: KISS `GADGET` ZOLTAN
A védőnői hálózat megszületését a 19–20. század fordulójának társadalmi és demográfiai kihívásai hívták életre. Az anya- és gyermekvédelem fontosságát felismerve 1915. június 13-án alakult meg az Országos Stefánia Szövetség, Bárczy István polgármester és dr. Madzsar József kezdeményezésére. A Szövetség a nevét védnökéről, herceg Lónyay Elemérnéről, Szász-Coburgi Stefánia belga királyi hercegnőről kapta. Fő célkitűzései között szerepelt a csecsemőhalandóság csökkentése, a családok támogatása, valamint a tudatlanság és babona elleni küzdelem. A szakmai munka alapjait a korszak neves orvosprofesszorai, köztük dr. Tauffer Vilmos, dr. Bókay János és dr. Heim Pál fektették le – írták a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ felületén.
A védőnők napjainkban olyan komplex, preventív családvédelmi szolgáltatást biztosítanak, amely Európában is egyedülálló. Feladataik közé tartozik a várandósok, a csecsemők, a kisgyermekek és az iskolás korúak egészségének védelme, a szűrővizsgálatok végzése, a védőoltások koordinálása, valamint az egészségnevelő és közösségi programok szervezése.
A védőnők munkája egyszerre önálló és együttműködő: a mindennapokban kapcsolatot tartanak az egészségügyi, gyermekjóléti, szociális és oktatási intézmények szakembereivel, valamint civil szervezetekkel a családok érdekében. A gondozás során személyre szabott tanácsokat adnak, és támogatják az egészségtudatos életmód kialakítását.
Az elmúlt évtizedekben a hivatás folyamatosan alkalmazkodott a társadalmi változásokhoz. Elismeréseként 2015-ben, éppen tíz éve a Védőnői Szolgálat bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe, és a Magyar Értéktár részévé vált.
Dr. Horváth Zoltán, Baranya Vármegye főispánja köszöntőjében kiemelte, kevés hivatás mondhatja el magáról ma, hogy több mint egy évszázadon át, generációkon átívelve ilyen mély szakmaisággal szőtte át a társadalom életét. „A védőnői hivatás nem csak egy munka, hanem egy küldetés. Ez a küldetés teszi egyedülállóvá a védőnői szakmát a világban. A világ változásaival is meg kell küzdeni ebben a hivatásban is. Új kihívásokat hoz a digitalizáció, a családszerkezetek változásai, az egészségmegőrzés. Ami azonban nem változik az emberi jelenlét, a személyes törődés és a bizalom – mert ezek pótolhatatlanok.”
Lóth Erika, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ápolási igazgatója hangsúlyozta, a védőnők szerepe azért különleges, mert megelőző szemlélettel látják el a feladatot, személyes kapcsolatot ápolnak a gondozottakkal, összekötő kapocsként dolgoznak az egészségügyi ellátórendszer és a lakosság között. Éppen ennek a különlegességnek okán válhatott hungarikummá a védőnői szolgálat.
Ma köszönetet mondunk az elhivatott szakértelemért, a példamutatásért, amit nap mint nap adnak emberségből, türelemből és szakmai alázatból.
Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke emlékeztetett arra, hogy a védőnői hivatásnak mindig szükséges megújulnia, reagálni a világ változásaira. „Ilyen összetett ágazati és ágazatközi kapcsolatrendszerrel kevés hivatás rendelkezik. Szakmai szervezetek és intézményrendszerek között dolgozunk egy egyre tagoltabb és sokszínűbb szemléletű népesség világában. Éppen ezért a védőnői szolgálat az egyik legfontosabb összekötő híd emberek és rendszerek között.”
Tényi Renáta, az Országos Kórházi Főigazgatóság Népegészségügyi Igazgatóság Prevenciós és Védőnői Koordinációs Főosztály vezetője úgy fogalmazott, a nehézségek ellenére a védőnői hivatás egy családorientált, a védelemre és a prevencióra épülő hivatás, amelynek találkozásai nem csak rendelőkben, hanem a családok otthonaiban történik, összekötve számos intézményrendszer elemeit.
Ez az integráció lehetőséget ad a párbeszédre, egymás szakmai értékeinek megismerésére és arra, hogy valóban összekapcsolódjon a megelőzés, a gondozás és a gyógyítás hármas egysége. Ezek a különbségek erőforrások lehetnek, amellyel élni szükséges.
Az ünnepségen részt vett továbbá Pinczkerné Dr. Kassay Veronika, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály vezetője és Baranya vármegye közel 170 védőnője. A köszöntőket követően rövid szakmai előadásokat hallhattak a résztvevők, majd mindegyikük megkapta a jubileumra készített különleges kiadványt és kitűzőt.