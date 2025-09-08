Le a kalappal! Jubileumát ünnepli a magyar védőnői hálózat

A védőnői hálózat megszületését a 19–20. század fordulójának társadalmi és demográfiai kihívásai hívták életre. Az anya- és gyermekvédelem fontosságát felismerve 1915. június 13-án alakult meg az Országos Stefánia Szövetség, Bárczy István polgármester és dr. Madzsar József kezdeményezésére. A Szövetség a nevét védnökéről, herceg Lónyay Elemérnéről, Szász-Coburgi Stefánia belga királyi hercegnőről kapta. Fő célkitűzései között szerepelt a csecsemőhalandóság csökkentése, a családok támogatása, valamint a tudatlanság és babona elleni küzdelem. A szakmai munka alapjait a korszak neves orvosprofesszorai, köztük dr. Tauffer Vilmos, dr. Bókay János és dr. Heim Pál fektették le – írták a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ felületén.

A védőnők napjainkban olyan komplex, preventív családvédelmi szolgáltatást biztosítanak, amely Európában is egyedülálló. Feladataik közé tartozik a várandósok, a csecsemők, a kisgyermekek és az iskolás korúak egészségének védelme, a szűrővizsgálatok végzése, a védőoltások koordinálása, valamint az egészségnevelő és közösségi programok szervezése.

A védőnők munkája egyszerre önálló és együttműködő: a mindennapokban kapcsolatot tartanak az egészségügyi, gyermekjóléti, szociális és oktatási intézmények szakembereivel, valamint civil szervezetekkel a családok érdekében. A gondozás során személyre szabott tanácsokat adnak, és támogatják az egészségtudatos életmód kialakítását.

Az elmúlt évtizedekben a hivatás folyamatosan alkalmazkodott a társadalmi változásokhoz. Elismeréseként 2015-ben, éppen tíz éve a Védőnői Szolgálat bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe, és a Magyar Értéktár részévé vált.

Fotó: KISS `GADGET` ZOLTAN

Dr. Horváth Zoltán, Baranya Vármegye főispánja köszöntőjében kiemelte, kevés hivatás mondhatja el magáról ma, hogy több mint egy évszázadon át, generációkon átívelve ilyen mély szakmaisággal szőtte át a társadalom életét. „A védőnői hivatás nem csak egy munka, hanem egy küldetés. Ez a küldetés teszi egyedülállóvá a védőnői szakmát a világban. A világ változásaival is meg kell küzdeni ebben a hivatásban is. Új kihívásokat hoz a digitalizáció, a családszerkezetek változásai, az egészségmegőrzés. Ami azonban nem változik az emberi jelenlét, a személyes törődés és a bizalom – mert ezek pótolhatatlanok.”