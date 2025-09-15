szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy buli lesz

1 órája

Legendák érkeznek a baranyai városba hamarosan

Címkék#koncert#Polics József#zene#program

Wald Kata

Igazi legendák érkeznek szeptember végén a városba - Komlóra, az Eszperantó térre érkezik a Szerencsekoncertek rendezvénysorozat. Szeptember 28-án a P.Mobil és a Korál varázsolnak felejthetetlen hangulatot.  - A Hatoslottó jóvoltából a belépés teljesen ingyenes, így mindenki számára nyitott a lehetőség, hogy együtt élvezzük a zenét és az élményt - invitál mindenkit hivatalos facebook-oldalán Polics József, Komló polgármestere. 

A fergeteges hangulatúnak ígérkező koncert 18 órakor kezdődik - a programra minden komlói lakost és környékbelit várnak a szervezők, hogy megtöltsék a teret zenével, jókedvvel és közösségi élménnyel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu