Legendák érkeznek a baranyai városba hamarosan

Igazi legendák érkeznek szeptember végén a városba - Komlóra, az Eszperantó térre érkezik a Szerencsekoncertek rendezvénysorozat. Szeptember 28-án a P.Mobil és a Korál varázsolnak felejthetetlen hangulatot. - A Hatoslottó jóvoltából a belépés teljesen ingyenes, így mindenki számára nyitott a lehetőség, hogy együtt élvezzük a zenét és az élményt - invitál mindenkit hivatalos facebook-oldalán Polics József, Komló polgármestere.

A fergeteges hangulatúnak ígérkező koncert 18 órakor kezdődik - a programra minden komlói lakost és környékbelit várnak a szervezők, hogy megtöltsék a teret zenével, jókedvvel és közösségi élménnyel.